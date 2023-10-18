الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

معاك ياريس ومليونية التفويض.. هشتاجات مصرية تدعم تصريحات الرئيس السيسى بشأن فلسطين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أطلق المصريون عبر منصات التواصل الاجتماعي المُختلفة عددا من الهاشتاجات تحمل اسم "مليونية التفويض، المصريين معاك ياريس، ومسافة السكة، وكل أخ عربي أخي"، التي لا تزال متصدرا حتى الآن، دعمًا لدور الرئيس عبدالفتاح السيسي البارز في الوقوف بجانب الأشقاء في قطاع غزة وتقديم مصر كافة المساعدات الإنسانية، تزامنًا مع ما يتعرّضون إليه من دمار في الوقت الراهن نتيجة اندلاع الحرب التي شنّتها قوات الاحتلال على الفلسطينيين.

تأتي الحملة الجماعية التي أطلقها الكثيرون عبر حسابتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقاءاته المتعددة والاتصالات التي أجراها مع رؤساء وزعماء الدول، الذي أكد خلالها أن مصر تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى الساحة الفلسطينية، مشددًا على أن التصعيد الحالي خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة، مُطالبًا بتدخل الأطراف لتهدئة الأوضاع في غزة ورفض التهجير لشعبها بالقوة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وتتصدر هذه الهاشتاجات في الوقت الحالي، منصات التواصل الاجتماعي المُختلفة ومحركات البحث على الإنترنت، بعد ساعات قليلة من القصف الإسرائيلي الذي وقع على مستشفى المعمداني" بقطاع غزة، وقتل آلاف آلاف المرضى والجرحى من أطفال ونساء وشيوخ.

مليونية التفويض.. المصريون يدعمون تصريحات الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية

حزب الحرية المصري: نؤيد الرئيس السيسي في رفض "تهجير الفلسطينيين"

وعبّر المصريون عن سعادتهم بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، بشأن التصعيد في قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر دولة كبيرة حرصت على السلام بإخلاص، وبالتالي نحتاج جميعًا أن نسهم في الاستثمار الكبير الذي قدمناه في هذا السلام، ولا يتم تبديده بفكرة غير قابلة للتنفيذ.

فيما تنوعت تعليقات المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تدعم الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، إذ قال أحدهم: «فاهم يعنى إيه لما تحتاج لأمك ويكون مصروف البيت على قد الحال وتقولك خد يا ابني المهم تكون إنت مرتاح ومبسوط.. والله مصر أم الدنيا مش من فراغ».

وكانت مصر قد أعلنت حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

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مليونية التفويض.. المصريون يدعمون تصريحات الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية

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