الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب الحرية المصرى: نؤيد الرئيس السيسى فى رفض "تهجير الفلسطينيين"

حزب الحرية المصري
حزب الحرية المصري

أكد حزب الحرية المصري رفضه القاطع وإدانته البالغة لما تقوم به القوات الإسرائيلية من تعد سافر على المواطنين الفلسطينيين المدنيين العُزّل، وما تقوم به هذه القوات من هجوم عشوائى على الشعب الفلسطينى والمستشفيات العامة في غزة التي أصابها الانهيار التام. 

ويرفض الحزب شكلا وموضوعا دعوات التهجير القسرى للشعب الفلسطيني من قطاع غزة رفضا نهائيا، ونعتبر ذلك قتلا للقضية الفلسطينية نهائيا ومحاولة للالتفاف على قرارات المجتمع الدولى والقمة العربية بشأن حل الدولتين، وذلك بدفع الفلسطينين بترك أرضهم قسرا والخروج منها تحت ضغط نيران وقذف القوات الإسرائيلية.

ويحمل الحزب إسرائيل مسئولية الحفاظ على أرواح المدنيين والأطفال والنساء في غزة باعتبارها سلطة احتلال، وذلك كما ينص القانون الدولى والقرارات الأممية. 

وأعلن أن حزب الحرية المصرى، قيادة وأعضاء، عن تأييده ومساندته الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل مواقفه الوطنية وقراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية ومحاولاته على مدار الساعة لإنهاء هذه الحرب غير المتكافئة، والتي يدفع فيها أبرياء ثمنا باهظا لصراع فرض عليهم ولم يختاروه. 

وفوض الحزب في اتخاذ القرارات المناسبة بهذا الشأن بما يحافظ على القضية الفلسطينية، قضية كل عربي، بل قضية كل منصف وفى نفس حفظ الله أمتنا من الفتن الوقت يحافظ على السيادة المصرية. عاشت فلسطين حرة أبية وتحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر.

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