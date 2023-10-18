الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمهات من الوقفة التضامنية مع أهالي غزة: أعادونا لذكريات مجزرة بحر البقر

التظاهرة فى محافظة
التظاهرة فى محافظة الشرقية

شاركت العديد من الأمهات والأطفال من أهالى محافظة الشرقية، فى الوقفة التضامنية مع قضية فلسطين، ومع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى الرافض لتهجير أهالى غزة لسيناء.

وحمل الأطفال أعلام مصر وفلسطين، وشاركوا فى ترديد الهتافات الداعمة للقضية الفلسطينية، وأكدت الأمهات وسط حالة من الحزن أن مناظر جثث الأطفال كانت تدمى القلوب أمس وأن كافة أبناء مصر قد قضوا ليلة حزينة على ما حدث للأطفال الأمر الذى أعادهم بالذاكرة لحادث أطفال بحر البقر.

وأثنى الأهالى على قرارات الرئيس السيسى والتى من شأنها الحفاظ على أمن مصر القومي.

وتوافد رجال الدين الإسلامى والمسيحى بمحافظة الشرقية، على ساحة الوقفة التضامنية مع القضية الفلسطينية، والتضامن مع قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه تداعيات القضية، في تظاهرة كبيرة وتجمع أهالي المحافظة.

وتوافد رجال الأزهر والأوقاف، ورجال الكنيسة، وسط طوائف الشعب، للتأكيد على دعم ومباركة قرارات الرئيس، والتى تهدف لحماية مصر من الدخول فى صراع البلاد فى غنى عنه هذه الفترة.

يذكر أنه قد توافد وتجمع الأهالي وأبناء الشعب المصري في مختلف المحافظات والميادين، فى وقفات تظاهرية للتضامن مع القضية الفلسطينية، ودعم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الرافضة لتهجير أهالى غزة لسيناء.

ووسط هتافات يا “فلسطين يا فلسطين احنا معاكى ليوم الدين”، تجمع أهالى المحافظة يهتفون ويتضامنون مع قرار قيادتهم السياسية برفض تهجير أهالى غزة لسيناء.

التظاهرة فى محافظة الشرقية
التظاهرة فى محافظة الشرقية
التظاهرة فى محافظة الشرقية
التظاهرة فى محافظة الشرقية
التظاهرة فى محافظة الشرقية
التظاهرة فى محافظة الشرقية
التظاهرة فى محافظة الشرقية
التظاهرة فى محافظة الشرقية
محافظة الشرقية قضية فلسطين الرئيس عبد الفتاح السيسي أهالي غزة الوقفة التضامنية

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