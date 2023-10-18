رجال الدين الإسلامى والمسيحى يشاركون فى وقفة دعم قرارات الرئيس تجاه قضية فلسطين

توافد رجال الدين الإسلامى والمسيحى بمحافظة الشرقية، على ساحة الوقفة التضامنية مع القضية الفلسطينية، والتضامن مع قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه تداعيات القضية، في تظاهرة كبيرة وتجمع أهالي المحافظة.

وتوافد رجال الأزهر والأوقاف، ورجال الكنيسة، وسط طوائف الشعب، للتأكيد على دعم ومبتركة قرارات الرئيس، والتى تهدف لحماية مصر من الدخول فى صراع البلاد فى غنى عنه هذه الفترة.

يذكر أنه قد توافد وتجمع الأهالي وأبناء الشعب المصري في مختلف المحافظات والميادين، فى وقفات تظاهرية للتضامن مع القضية الفلسطينية، ودعم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الرافضة لتهجير أهالى غزة لسيناء.

ووسط هتافات يا “فلسطين يا فلسطين احنا معاكى ليوم الدين”، تجمع أهالى المحافظة يهتفون ويتضامنون مع قرار قيادتهم السياسية برفض تهجير أهالى غزة لسيناء.

وقفة دعم للقضية الفلسطينية بمحافظة الشرقية

وقفة دعم للقضية الفلسطينية بمحافظة الشرقية