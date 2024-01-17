الأحد.. افتتاح معرض ملتقى الأقصر للتصوير بقصر الأمير طاز

يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، معرض نتاج الدورة السادسة عشرة لملتقى الأقصر الدولي للتصوير، وذلك في السادسة من مساء الأحد المقبل، بقصر الأمير طاز -بمقره خلف قسم الخليفة بميدان القلعة- وتستمر فعالياته حتى 28 يناير الجاري.

وأقيمت فعاليات الدورة السادسة عشر من الملتقى خلال الفترة من 1 حتى 15 نوفمبر الماضي، بمشاركة 9 فنانين مصريين، هم: " محمد عبد الهادي، سلام يسرى، عاليا عيسى، عمر سنادة، محمد تيسير حامد، مروة ناجى، مهاب السيد، يسرا محمود ونهى الهامى "، ومن الدول العربية شارك الفنان القطري محمد عتيق، الفنانة السعودية أمل فلمبان، ومن باقي دول العالم الفنانين: اليكساندر زيرنوكلييف (روسيا)، الفيا سارجين (تترستان)، أتوسا رحمانيفار (الولايات المتحدة)، لوسينيه تومانيان (أرمينيا)، ريوسوكي كوندو (اليابان) وسانجي شريستا (نيبال).



ويشهد افتتاح الدورة، ندوة لتكريم الفنان التشكيلي الكبير حلمي التوني -المكرم بدورة الملتقى هذا العام- تديرها كل من الناقدة رانيا خلاف والناقدة سوزي شكري، تقديرًا للمكانة الفنية "للتوني" في مجال التصوير الزيتي والتصميم.

صندوق التنمية الثقافية

واستطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عامًا منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية فى مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض..كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب. وهو فى سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية فى مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التى تضرب فى عمق مفهوم التنمية الثقافية. وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق فى أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها حوالى 90 مكتبة.