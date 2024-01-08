السبت.. سير وشهادات في ندوة مع الكتّاب بـ"بيت الشعر"

يستضيف “بيت الشعر” بيت الست وسيلة التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع نادي القصة ندوة تحت عنوان "كاتب وكتاب..سير وشهادات" بحضور عدد من الكتاب للحديث عن "تجاربهم الجديدة، وذلك في السادسة من مساء السبت المقبل.

يتحدث في الندوة الكُتّاب: مي مختار - تيسير النجار - منى خليل - هاني منسي - انجى مطاوع - يوسف الشريف - أمل زيادة - هانية خانكان - هبة البدهلي - نورهان الزناتي. يشرف على اللقاء الكاتبة والأديبة منى ماهر، وضيف اللقاء الكاتب الصحفي خيري حسن.

صندوق التنمية الثقافية

واستطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عامًا منذ إنشائه 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية فى مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

ويسير صندوق التنمية الثقافية بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب. وهو فى سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية فى مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التى تضرب فى عمق مفهوم التنمية الثقافية. وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق فى أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها حوالى 90 مكتبة.

كما أن فلسفة تحويل المواقع الأثرية، بعد ترميمها، إلى مراكز إبداع فنى كان لها عظيم الأثر فى تنمية المستوى الثقافى لجموع السكان المحيطين بهذه المراكز وخصوصًا أنه تم إمداد هذه المواقع بكافة المتطلبات التى تكفل لها أداء دورها الثقافى والفنى.