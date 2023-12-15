صندوق التنمية الثقافية و"كرييتف إيجيبت" يوقعان تعاونا لتسويق منتجات الحرف (صور)

في إطار خطة الدولة لدعم الصناعات والحرف التقليدية، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وقع الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والمهندسة إيمان سويفي مدير إدارة الصناعات الإبداعية والثقافية بمركز تحديث الصناعات بوزارة المالية (كرييتف إيجيبت)، ظهر اليوم الخميس الموافق 14 ديسمبر 2023 بروتوكول تعاون بين قطاع الصندوق ومركز تحديث الصناعات بوزارة المالية.

ويهدف البروتوكول إلى التوسع في تسويق منتجات مركز الحرف التقليدية بالفسطاط، وكذلك أعمال خريجي وطلبة المبادرة الرئاسية (صنايعية مصر) ضمن منصات "كرييتف ايجيبت" التي يشرف عليها مركز تحديث الصناعة، وهي علامة تجارية مصرية خالصة، تعنى بتسويق المنتجات والحرف اليدوية للمنافسة في الأسواق والمعارض المحلية والدولية.

يأتي البروتوكول تتويجًا للجهود الرامية نحو صون الهوية المصرية والحفاظ على ملامحها المتفردة، وبهدف إعادة الحرف التقليدية والتراثية إلى دائرة الضوء.

حضر توقيع الاتفاقية المستشار كريم عمر نائب رئيس مجلس الدولة، والمهندس مصطفى عوض مدير مركز الحرف التقليدية بالفسطاط.

مركز الحرف التقليدية بالفسطاط

يعد إحدى المشروعات الكبرى التي أنشأتها وزارة الثقافة والتي تهدف إلى إحياء أمجاد ماض عريق وحاضر مشرق، وذلك بإتاحة الفرصة الكاملة أمام الفنانين والحرفيين لممارسة إبداعاتهم وتأكيد القيمة الفنية فى هذا المضمار، لذا فإن الأمل معقود على هذا المركز باعتباره مصدر إشعاع فى منطقة الفسطاط التي تعد من أهم مناطق مدينة القاهرة العريقة وأكثرها ثرا ءً حضاريًا.

وتعتبر مراكز الحرف التابعة لصندوق التنمية الثقافية إحدى أهم المراكز التى تعتمد فى إنتاجها على حرفيين قادرين على استيعاب واستلهام روح الماضى وإبداع منتجات مستوحاة من التراث ولديهم المقدرة على ابتكار وتصميم وتنفيذ الوحدات والزخارف الإسلامية.

عن "كرييتف إيجيبت"

هو برنامج لدمج عدد هائل من أصحاب الورش والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مجال الحرف اليدوية بمختلف أنواعها، وله أثر كبير على الانتقال من مرحلة دمج وتطوير تلك التجمعات إلى مرحلة تأسيس منصة دائمة لعرض المنتجات الحرفية المصرية ومساعدة أصحابها في الترويج لأعمالهم تحت مظلة ترعاها الدولة، ومن هنا تم تأسيس «كريتيف إيجيبت» ليكون بمثابة أول علامة تجارية مسجلة في مجال المشغولات اليدوية، بما يسمح لأصحاب تلك الحرف الثمينة بعرض منتجاتهم والتسويق لها في مقر دائم يعزز من إنتاجية تلك المشغولات، كما يتيح لهم فرص عرضها في معارض خارجية تساهم في الوقت نفسه في التعبير عن الهوية المصرية وما يحفل به تراثنا من إبداع واظهار الصورة المشرفة والمتميزة للصناعات الحرفية المصرية.