جامعة المنيا تفوز بالمركز الثانى فى مسابقة تطوير الحرف اليدوية

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، فوز الجامعة بالمركز الثاني في مسابقة تطوير الحرف اليدوية "حرفة حطب الحنا" لتطوير التكتلات الإنتاجية في قرية ميت كنانة بمحافظة القليوبية، ضمن مسابقة جهاز تنمية المشروعات لدعم وتطوير الحرف اليدوية، لاختيار أفضل فريق على مستوى الجمهورية لتصوير صناعة المنتجات القائمة على حطب الحنا، بهدف دعم وتطوير الصناعات الحرفية من خلال منتجات تحمل قيم فنية وثقافية صنعت بأيدي مصرية ولها تنافسية بسوق العمل.

وأوضح "فرحات" أن الجامعة من خلال مركز التدريب على الحرف والصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر شاركت بالمسابقة باختيار فريق طلابي من 4 كليات هي: "التربية الفنية والفنون الجميلة والسياحة والفنادق والتربية النوعية"، انطلاقًا من حرص الجامعة على تحقيق دورها المجتمعي، والذي تمثل في مشاركة الطلاب وهيئة الإشراف مع إحدى الورش الحرفية في تحقيق تطوير للحرفة والحفاظ على هويتها المصرية، مشيرًا إلى أن المشروع جاء ليحقق تطلعات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية التعاون بين طلاب الجامعات وأصحاب الحرف والورش للسعي نحو تطوير الحرف التراثية والتقليدية.

وأشاد رئيس الجامعة، بالتعاون المتميز بين أعضاء الفريق الفائز الذين نجحوا في ابتكار أساليب مبتكرة وفعالة لتطوير إحدى الحرف التقليدية، والتي قدمت حلولًا ابتكارية لتوظيف بعض الخامات المضافة لحطب الحنا، لتضفي المزيد من القيم الجمالية للمنتج.

من جانبها، أكدت الدكتورة أمل محمد أبو زيد، عميد كلية التربية الفنية، والمدير التنفيذي لمركز التدريب على الحرف والصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والمشرف الرئيسي على الفريق، على أن المشروع تم تنفيذه تحت إشراف جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية والسفارة الهولندية بمصر.

وأشارت "أبو زيد" إلى أن الفريق المشارك تكون من إيثار جابر عبد الرحمن، مدرس مساعد بقسم الأشغال الفنية والتراث الشعبي بكلية التربية الفنية مشرفًا، والطالبتين أمنة أحمد، ومروة منتصر بالفرقة الخامسة بكلية التربية الفنية، واللتين شاركتا في تنفيذ التصميمات لحطب الحنا والخامات المضافة، والطالبة داليا جمال بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة وشاركت في التصميم للمنتجات، والطالب مودي سامح، بكلية السياحة والفنادق وشارك في أعمال التسويق، والطالب على شقراني بكلية التربية النوعية شارك بتصميم الموقع الخاص بالمشروع والدعاية له، كما شاركت ورشة حطب الحنا للحاج إسلام أحمد حبيب، في تنفيذ التصميمات والتطوير للحرفة.

فريق جامعة المنيا الفائز بالمركز الثاني بمسابقة تطوير الحرف

فريق جامعة المنيا الفائز بالمركز الثاني بمسابقة تطوير الحرف