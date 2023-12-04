فعاليات مركز الحرية للإبداع الفني خلال ديسمبر الجاري

"سيناء .. التنمية وآفاق المستقبل"، أبرز فعاليات مركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، وغيرها من الأنشطة والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

أنشطة مركز الحرية للإبداع الفني

ففي السادسة من مساء غد الثلاثاء، تحتضن قاعة مسرح مركز الحرية للإبداع الفني، لقاء مفتوح تحت عنوان "سيناء .. التنمية وآفاق المستقبل"، بمشاركة كلا من: اللواء دكتور أحمد ونيس مدير معهد المخابرات الحربية الأسبق، والمهندس والنائب طارق السيد عضو مجلس النواب .

ويتناول اللقاء أبرز وأهم المشروعات التنموية التي نفذتها وحققتها الدولة المصرية من أجل تنمية وإعمار سيناء، والمشروعات المستقبلية الجاري العمل عليها، لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء.

وفي السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء المقبل 7 ديسمبر الجاري، تحتضن قاعة توفيق الحكيم، التابعة لـ مركز الحرية للإبداع الفني، أمسية شعرية، لتأبين الشاعرة الراحلة شهدان الغرباوي، ويشارك في الأمسية وحفل التأبين كل من: الشاعر عبد المنعم كامل، و الشاعر إبراهيم المصري، ومشاركة لفيف من أدباء ومثقفي الإسكندرية، تقديم الشاعر حسني منصور.

وفي ذات السياق، تعقد بقاعة توفيق الحكيم، بـ مركز الحرية للإبداع الفني، في السادسة والنصف من مساء الأربعاء 13 ديسمبر الجاري، أمسية لمناقشة وتوقيع رواية “ياسمين”، للكاتب الروائي فؤاد فرغلي، ويتناول الرواية بالنقد والنقاش والتحليل، الناقد دكتور بهاء حسب الله، أستاذ الأدب العربي في جامعة حلوان، ويدير الأمسية ويقدمها الشاعر رشاد بلال.

ملتقي الحرية الشعري

وضمن فعاليات ملتقي الحرية الشعري، تستقبل قاعة توفيق الحكيم، في السادسة والنصف من مساء الأحد 17 ديسمبر الجاري، أمسية جديدة من أمسيات الملتقي، والتي تعقد تحت عنوان “الشعر ونبض الوطن”.

هذا ويشارك في الأمسية كل من شعراء الإسكندرية: أحمد صلاح كامل - أسامة فرج - حاتم يوسف - صابرين الصباغ - ضياء طمان - عادل خليل - عز الدين خلاف - علاء شكر - محمد شحاتة - منال أمين يدير اللقاء شاعرة الشعب أم الجنود .

وفي ذات السياق، تعقد بقاعة توفيق الحكيم، بـ مركز الحرية للإبداع الفني، في السادسة والنصف من مساء الإثنين 18 ديسمبر الجاري، احتفالية كبري باليوم العالمي للغة العربية، والذي اعتمده الأمم المتحدة للاحتفال في 18 ديسمبر من كل عام.

تعقد الاحتفالية بالتعاون مع جمعية أصدقاء الموسيقي والفنون، وتتضمن ندوة بعنوان"نعمل من أجلها .. تجارب وعطاءات"، ويتحدث فيها كل من: دكتورة نجوى صابر، أستاذة النقد والبلاغة بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، والشاعر والكاتب الروائي أحمد فضل شبلول، وتدير الندوة دكتورة إيمان الجمل، مقررة اللجنة الثقافية والفنية بالجمعية.

كما تستقبل قاعة توفيق الحكيم، بـ مركز الحرية للإبداع الفني، في السادسة والنصف من مساء الأربعاء 20 ديسمبر الجاري، ندوة بعنوان “إطلالة على تاريخ الإسكندرية وحضارتها من العصر العثماني مرورا بالحملة الفرنسية 1517 ــ 1081”، وذلك ضمن سلسلة ندوات تاريخ الإسكندرية بين الماضي والحاضر.

ويتحدث في اللقاء المؤرخ دكتور محمود الشال، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية التربية في جامعة الإسكندرية، يديرها ويقدمها الباحث في التاريخ والتراث أشرف خيري.

وفي السادسة من مساء الأحد 24 ديسمبر الجاري، تحتضن قاعة توفيق الحكيم، بـ مركز الحرية للإبداع الفني، ندوة بعنوان "العربية لغة للحياة"، يتحدث فيها كل من: الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، و المستشار خالد محمد القاضي رئيس محكمة استئناف القاهرة ومقرر لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة، والشيخ سلامة عبد الرازق نجم، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية وتدير اللقاء دكتورة سحر شريف، أستاذة الأدب العربي الحديث بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.

كما تستقبل قاعة توفيق الحكيم، في السادسة والنصف من مساء الإثنين 25 ديسمبر الجاري، ندوة بعنوان "مناقشة سلسلة لاشين .. روايات من أدب الرعب"، للكاتبة شيرين هنائي، ويناقشها الكاتب أحمد الملواني، والكاتب الناقد محمد العبادي، تقدم الأمسية وتديرها الكاتبة جيهان السيد.

وفي السادسة والنصف من مساء الخميس 28 ديسمبر الجاري، تحتضن قاعة مسرح مركز الحرية للإبداع الفني، لقاء مع الكاتبة الروائية دكتورة ريم بسيوني، تحت عنوان “الطريق إلي المعرفة عند أبو الحسن الشاذلي”، وذلك ضن سلسلة ندوات تاريخ الفكر الصوفي.