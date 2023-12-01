ننشر التفاصيل الكاملة لفعاليات مركز جمال عبد الناصر الثقافي لشهر ديسمبر

ينظم مركز جمال عبد الناصر الثقافي، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، خلال شهر ديسمبر عدة فعاليات فنية وثقافية نستعرضها لكم في هذا التقرير.

تطويع اللوحات التشكيلية العالمية في السينوغرافيا المسرحية

ففي إطار الأجندة الشهرية لـ مركز جمال عبد الناصر الثقافي، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، ينظم المركز في تمام السادسة من مساء الخميس 7 ديسمير الجاري، أمسية ثقافية تحت عنوان “تطويع اللوحات التشكيلية العالمية في السينوغرافيا المسرحية”.

يقدم الأمسية التي ينظمها مركز جمال عبد الناصر الثقافي، ويديرها الشاعر الكاتب المسرحي ميسرة صلاح الدين ويتحدث فيها الدكتور أحمد بركات، أستاذ النحت بكلية الفنون الجميلة - جامعة الإسكندرية، عن تجربته المسرحية كمخرج وسينوغرافر في تطويع تلك اللوحات في تنفيذ الديكور المسرحي انطلاقًا من أن الفن التشكيلي فن يعبر عن الشكل في سكونه أو حركته، ومن خلال المكون الداخلي لــ اللوحة كيف استطاع أن يحولها إلى لوحة متحركة حية بألوانها وإضاءاتها وشخصياتها كي تظهر على خشبة المسرح ضمن لقاء درامي مسرحي.

هذا وتقام الأمسية التي ينظمها مركز جمال عبد الناصر الثقافي، في إطار برنامج البيت الشهري.

أساسيات الفيلم الوثائقي

في سياق متصل، وضمن الأجندة الشهرية لـ مركز جمال عبد الناصر الثقافي، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، ينظم المركز في السادسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر الجاري، أمسية سينمائية تحت عنوان “أساسيات الفيلم الوثائقي”.. نموذج فيلم “أغنية النصر”.

هذا ويتحدث في الأمسية التي ينظمها ويحتضنها مركز جمال عبد الناصر الثقافي، الناقد دكتور نادر رفاعي، رئيس قسم النقد السينمائي وأستاذ النقد بأكاديمية الفنون - فرع الإسكندرية، واللقاء من تقديم الناقدة نيرمين جودة.

ويتناول اللقاء، أساسيات صناعة الأفلام الوثائقية وقواعد الفيلم الوثائقي إضافة إلى أنواع الفيلم الوثائقي. إلى جانب التعرف على خصائص ومراح الفيلم الوثائقي، والإعداد له وكتابة السيناريو. وذلك من خلال التطبيق على فيلم "أغنية النصر".