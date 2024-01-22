قراءات صينية .."رحلة إلى ألتاي" كتاب جديد صادر عن دار صفصافة

صدر حديثا كتاب "رحلة إلى ألتاي " من تأليف الكاتبة الصينية المعاصرة لي جيوان، ومن ترجمة عبد الرحمن عادل، بإشراف الدكتورحسانين فهمي حسين أستاذ اللغة الصينية بكلية الألسن جامعة عين شمس، ويعد أحدث إصدارات سلسلة "قراءات صينية" عن دار صفصافة للنشر

والكتاب خلاصة رحلة ثقافية قامت بها المؤلفة في منطقة ومراعي ألتاي، التابعة لمنطقة شينجيانغ ذاتية الحكم بشمال غرب الصين، لتقدم من خلالها صورة دقيقة عن حياة وعادات وتقاليد الأقليات الصينية المسلمة المقيمة بهذه المنطقة ذات الخصوصية بين الأقليات الصينية، فتكتب عن الحياة في مدينة أورومتشي حاضرة شيجيانغ وعن عادات أهلها في المأكل والمشرب والملبس والاحتفالات أعياد الفطر والأضحى وشهر رمضان، وعن احتفالات الزواج، وعن علاقات التعايش والصداقة بين أبناء قومية الخان الصينية وأبناء أقلية الخاساك الصينية المسلمة.

تقول المؤلفة في مقدمتها لهذا الكتاب الذي صدرت منه أكثر من طبعة صينية وحازت به المؤلفة على أكثر من جائزة أدبية داخل الصين، إن كلماتي التي اخترتُها هنا كلها متصلة بحياتي في جبال ألتاي. لقد قضيت شطرًا كبيرًا من طفولتي في منطقة فويون التابعة لشينجيانغ في أقصى شمال جبال ألتاي، قبل أن أنتقل مع عائلتي إلى ألتاي للعيش بجوار الرُعاة الكازاخيين الرُحل.

وفيما بعد، تركت المنزل وسافرت للعمل، فعملت في ألتاي لمدة خمس سنوات. بينما بقيت والدتي تُدير أعمالها التجارية الصغيرة. حينها كنت لا أزال أعيش في قرية آكيخالا النائية والمحاطة بالبرية الشاسعة كانت الطبيعة غارقة في اللون الأبيض، في الأيام الغائمة، كنت أرى العالم أبيضًا نقيًا؛ وفي الأيام المشرقة، كنت أراه ساطعًا باللون الأبيض المختلط بزرقة السماء، انخفضت درجة الحرارة آنذاك إلى أكثر من أربعين درجة مئوية تحت الصفر، فسدت الثلوج الكثيفة النوافذ، وغرق المكان في العتمة.

وتتابع المؤلفة في مقدمة الطبعة الأولى قائلة: يسرد الجزء الأول مقتطفات من ذكرياتي التي سجلتها على مدار العامين الماضيين، وتم نشر معظمها على الإنترنت كمدونات. ذلك لعلمي بأن الكلمة المكتوبة غالبًا ما تكون أكثر صدقًا وموثوقية عن نظائرها، وأنها ستبقى ولو بعد حين.

أما الجزء الثاني فهو متصل بشكل كبير بكتابي “زوايا ألتاي” فكلاهما كُتب في ذات الفترة، ويسردان مشاهد ومشاعر متقاربة. أما تلك المشار إليها بـ"انا" فهي أيضًا تلك الفتاة الفقيرة صاحبة الثمانية أو التسعة عشر ربيعًا، العابثة، الحساسة، والمفعمة بالحماس، والتي لم تخل حياتها من الأحداث المثيرة

أما الجزء الثالث فهو جزء من كتاب قديم كتبته قبل عدة سنوات بعنوان (تسع مقالات عن الثلج). إذ أرادت مني إحدى دور النشر إعادة طباعته مرة أخرى، وبعد تفكير مطول، لم أقوَ في الحقيقة على ذلك. ذلك لأنني شعرت بأن تلك الكلمات التي كتبتها في شبابي قد اتسمت ببعض الطيش، ولكنها في الواقع لم تخلو أيضًا من الأفكار البريئة. فسجلت ذلك كله في هذا الكتاب المعنون بـ "رحلة إلى ألتاي".

الكاتبة الصينية لي جيوان

أما عن الكاتبة الصينية المعاصرة لي جيوان

بدأت الكتابة عام 1999 في أعمدة الصحف مثل (الجنوب الأسبوعية) و(ونهوي اليومية). وفي 2003، نشرت أول عمل لها بعنوان (تسع مقالات عن الثلج). وفي 2010، نشرت كتابها (زوايا ألتاي)، والذي حاز "كأس ماوتاي للأدب الشعبي". وفي 2012، نشرت سلسلة القصص النثرية (مراعي الشتاء) و(طريق الغنم). وفي عام 2017، نشرت مجموعة من المقالات بعنوان (حقل عباد الشمس)، حصلت بها على جائزة " لوشون الأدبية" في دورتها السابعة. الكتاب من ترجمة عبدالرحمن عادل، مراجعة وإشراف أ.د حسانين فهمي حسين