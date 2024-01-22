سمرعلي: القارئ سوف يلمس تأثير ممارستي للطب في "بدون فصل أخير "

أصدرت دار ديوان للنشر والتوزيع رواية “ بدون فصل أخير” للشاعرة والروائية سمرعلي، وذلك بالتزامن مع انعقاد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55

وقالت الكاتبة الروائية “سمرعلى ” في تصريحات خاصة لـ"الدستور" لا يمكن لي أن اقول أنني كتبت من أجل اسباب بعينها، أنا كاتبة وبدايتي مع الكتابة كان عمري لم يتجاوز 14 سنة.

وتابعت الكاتبة “سمرعلي” صدر لي ديوان شعري بالانجليزية تحت عنوان “تنورة” سنة 2014، وصدر لي الديوان الثاني بالانجليزية تحت عنوان “لا كانتادورا" سنة 2014.

ولفتت الكاتبة ان “ عنوان الرواية جاء من متن النص نفسه، والفصول مكتوبة بطريقة سرد تجعلك كقارئ تقرا الرواية بأي ترتيب لتصل في نهاية الأمرلنفس الحكاية، ولذلك لايوجد فصل أخير”.

وأكدت “ سمرعلى ” أن ممارستها لمهنة الطب أثرت في روايتها، حيث قالت: الطب عمومًا مهنة شاقة وبتخليك تشوف العالم من عيون مختلفة، تأثير ده في الرواية لا يمكن لي أن افرضه على المتلقي، قد يرى بعض الناس تأثيره وأخرين لايرون ذلك