الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

نادى أدب أسيوط يناقش رواية "حيدر بن زرع النيل" لأيمن طاهر

نادي أدب قصر ثقافة
نادي أدب قصر ثقافة أسيوط

عقد نادي أدب قصر ثقافة أسيوط لقاءً لمناقشة رواية "حيدر بن زرع النيل" للأديب الدكتور أيمن رجب طاهر، ضمن البرامج الأدبية للهيئة العامة لـ قصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وفي سياق خطط وزارة الثقافة.

بدأت فعاليات اللقاء الذي أدارته الأديبة فاطمة الشريف، بكلمة للأديب رأفت عزمي رئيس النادي أكد خلالها على دور قصور الثقافة في نشر الوعي الثقافي من خلال أندية الأدب التي تحرص على إقامة مثل تلك اللقاءات، لإلقاء الضوء على إبداعات الأدباء من أبناء المحافظة.

واستهلت خلاله الأديبة هند محسن حديثها موضحة أهداف الرواية التي سرد بها الكاتب أحداث تاريخية ذات قيمة أدبية كبيرة، تذهب بنا إلى الأيام التى سبقت مذبحة القلعة، من خلال حكاية عائلة سودانية تعيش في القاهرة.

من ناحيته تناول الأديب أحمد مصطفى جماليات الرواية، مشيرًا إلى أنها تميزت بالكتابة المشهدية وبثراء اللغة وعذوبتها بما يتلائم مع زمن الرواية.

كما أشاد بتفردها خاصة فى اختيار أسماء الشخصيات ورسم ملامحها، جاء ذلك بحضور نخبة من الأدباء والمثقفين ضمن الأنشطة الأدبية المقامة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي.

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رواية  "حيدر بن زرع النيل" رواية تاريخية صادرة عن دار كيان للنشر عام ٢٠٢٣، وتدور أحداثها خلال الفترة التي سبقت مذبحة القلعة من خلال "حيدر" السبعيني القادم من السودان، ويروي قصصًا لأحفاده ليغرس في نفوسهم خلق الكبرياء وعزة النفس.

وتعد الرواية أحدث روايات الكاتب والقاص أيمن طاهر ابن محافظة أسيوط، وعضو اتحاد كتاب مصر، الحائز على جائزة الدولة التشجيعية عن روايته "القحط" الصادرة عام ٢٠١٣.

نادي أدب قصر ثقافة أسيوط رواية حيدر بن زرع النيل أيمن رجب طاهر عمرو البسيوني د فاطمة الشريف

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