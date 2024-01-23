جناح عرض متميز وأنشطة فنية وثقافية لصندوق التنمية الثقافية بمعرض الكتاب

خصم 30% على المطبوعات

يشارك قطاع صندوق التنمية الثقافية - برئاسة الاستاذ الدكتور وليد قانوش بمجموعة متميزة من إصدارات الصندوق والمجلس الأعلى للثقافة في صالة البيع رقم واحد، جناح B2، إلى جانب مشاركته بصالة العرض 3، جناح B6.

ويشارك الصندوق بـ 750 عنوان من إصداراته، منها "شارع المعز"، "قصر محمد على بشبرا"، "فنون وحرف تقليدية"، بالإضافة إلى إصدارات المجلس الأعلى للثقافة، المركز القومي لثقافة الطفل، الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، منها، "هوية مصر الأبعاد والتحولات"، "الطبقة المبدعة واقتصاد القرن ٢١"، "القيم الجمالية للفن المصري الحديث"، "عتبات السلطان"، "الشخصية القبطية في الرواية المصرية".

كما يمنح الصندوق نسبة خصم 30% على كافة إصدارات المجلس الأعلى للثقافة، التى يتم عرضها بجناح الصندوق بصالة البيع.

صندوق التنمية الثقافية

يقدم صندوق التنمية أيضا مجموعة من الفعاليات الفنية والورش المتنوعة واللقاءات الثقافية، حيث تقام عروض لفرقة الاراجوز وخيال الظل، واوركسترا بيت العود العربي، بالإضافة إلى عروض لفرق من ذوي الهمم وورش لتعليم فنون الخط العربي يقدمها أساتذة مدرسة الفنان خضير البورسعيدي.