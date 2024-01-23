علي المصيلحي يُهنئ وزير الداخلية والشرطة بعيدها الـ 72

هنأ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وضباط وجنود وأفراد ورجال الشرطة المصرية بمناسبة العيد الوطني الـ 72 للشرطة والذي يوافق 25 يناير من كل عام.

وقال المصيلحي في تهنئته: “ما قدمه رجال الشرطة والقوات المسلحة الأبطال من تضحيات سيسطرها التاريخ بحروف من نور للحفاظ على أمن واستقرار هذا الوطن”.

وأضاف المصيلحي أن رجال الشرطة البواسل هم حصن الأمان للجبهة الداخلية، مشيرا إلى أن عيد الشرطة عيدًا لن ينساه المصريون لما قدمه رجال الشرطة البواسل من تضحيات.

وأنهي المصيلحي تهنئته بالدعاء لله أن يتغمَّد شهداء الوطن والواجب من رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة الذين رووا بدمائهم الطاهرة والذكية تراب الوطن برحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يحفظ مصرنا الغالية وأهلها وأن يَنعم دائمًا وطننا الغالي بالأمن والرخاء والاستقرار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.