استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر". استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه

وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية سجلت أسعار العملة الأوروبية (اليورو) تباينا في الشراء والبيع في بداية تعاملاتها بالبنوك المصرية.

ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 33.44 جنيه للشراء و33.66 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.55 جنيه للشراء، و33.76 جنيه للبيع.

أسعار العملة الأوروبية

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.57 جنيه للشراء، 33.72 جنيه للبيع.

في حين شهد الجنيه الإسترليني ارتفاعا ما بين 4 - 7 قروش شراء وبيع في بداية التعاملات بالبنوك المصرية.

ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 39.06 جنيه للشراء و39.32 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي سجل 39.19 جنيه للشراء، و39.44 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 39.19 جنيه للشراء 39.37 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية، فقد سجل سعر الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.34 جنيه للشراء و100.32 جنيه للبيع، وفقًا لما أعلنه البنك الأهلي.