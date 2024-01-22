وزير العمل يوجه بسرعة الانتهاء من منظومة "التحول الرقمي"

وجه وزير العمل، حسن شحاتة، بسرعة الانتهاء من منظومة "التحول الرقمي"؛ تمهيدًا لإطلاقها على منظومة "مصر الرقمية".

جاء ذلك خلال اجتماع انعقد بديوان عام الوزارة، مع وفدِ من وزارة الاتصالات، و"شركة S3"، المُنفذة للمشروعات المشتركة بين وزارتي العمل والاتصالات، وبحضور مُمثلي الإدارات المعنية بالتحول الرقمي داخل وزارة العمل.

وطلب الوزير من الإدارات المُختصة إطلاعه وبشكل يومي، بشأن تطورات عملية إنجاز بروتوكول التعاون بين العمل والاتصالات، حول إطلاق المنظومات والخدمات الالكترونية في كافة مديريات العمل بالمحافظات، خاصة شهادات: القيد "كعب العمل"، وقياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحِرفة، وتراخيص عمل الأجانب.

وتستهدف وزارة العمل من هذه المنظومة، تسهيل وسرعة إجراءات الخدمات المُقدمة للمواطنين من وزارة العمل، وخاصة خدمات قياس مستوى المهارة، وشهادة القيد، وتوحيد مُسميات المهن، طبقًا للتصنيف المهني الصادر من رئاسة مجلس الوزراء عام 2017، والقضاء على السجلات الورقية وإنشاء قواعد بيانات كاملة للمواطنين الحاصلين على شهادات قياس مستوى المهارة وشهادة القيد من حيث الاسم والرقم القومي والمهنة ومستواه المهاري، وتوحيد إجراءات منظومات قياس مستوى المهارة وشهادة القيد في جميع مديريات العمل، والمراقبة والمتابعة المستمرة من الوزارة والسلطة المختصة لإجراءات تنفيذ المنظومة واستخراج التقارير والاحصائيات المستمرة لتقديم المعلومات المُوثقة لمتخذي القرار.