"وول ستريت جورنال": الولايات المتحدة تواصل جهودها الدبلوماسية لخطة السلام فى غزة

ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة تواصل جهودها الدبلوماسية من أجل تحقيق خطة السلام في غزة.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي بريت ماكجورك، الملقب بـ"رجل بايدن القوي" يزور حاليًا المنطقة لمناقشة الحرب في غزة ومصير المحتجزين الإسرائيليين.



ووفقًا لـ(وول ستريت جورنال)، فإن الدول العربية تسعى لتنفيذ اقتراح جديد يهدف للتوصل لاتفاق شامل لإنهاء الأعمال العدائية وإيجاد طريق لحل الدولتين.

ولفتت إلى أن الحرب ألحقت أضرارًا مدمرة بسكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة معظمهم الآن نازحون داخليًا ويواجهون نقصًا في الغذاء والأدوية والمياه النظيفة من بين السلع الأساسية الأخرى وقتل أكثر من 25 ألف شخص في غزة منذ بدء الأعمال العدائية، وفقًا للسلطات الفلسطينية.



وتتزايد الضغوط الدولية على إسرائيل لحملها على تغيير سلوكها في الحرب أو إنهائها بالكامل؛ حيث تواجه إسرائيل تدقيقًا دوليًا ومحليًا.

قالت الأمم المتحدة، الإثنين، إن إسرائيل منحت حق الوصول إلى نحو ربع بعثات المساعدات إلى غزة فقط في الأسبوعين الأولين من شهر يناير.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) في تقرير أن الجيش الإسرائيلي سمح لسبع فقط من أصل 29 مهمة مساعدات خططت لها وكالات إنسانية إلى غزة بالدخول في شهر يناير.

وقال مكتب تنسيق الشئون الإنسانية إن هناك "زيادة كبيرة" في معدل رفض الجيش الإسرائيلي الوصول إلى مناطق شمال وادي غزة، في منطقة وسط غزة، مقارنة بالأشهر السابقة.

اقترح وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس إمكانية إيواء الفلسطينيين على جزيرة صناعية في البحر الأبيض المتوسط بحسب مصادر في اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

ومن المعلوم أن كاتس قدم مقطع فيديو حول هذا المفهوم إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ27 كبديل لحل الدولتين، حسبما أفادت صحيفة الجارديان البريطانية.