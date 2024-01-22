الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة: إسرائيل سمحت بدخول "ربع المساعدات" فى يناير

اسرائيل
اسرائيل

قالت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إن إسرائيل منحت حق الوصول إلى نحو ربع بعثات المساعدات إلى غزة فقط في الأسبوعين الأولين من شهر يناير.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا)، في تقرير، أن الجيش الإسرائيلي سمح لسبع فقط من أصل 29 مهمة مساعدات خططت لها وكالات إنسانية إلى غزة بالدخول في شهر يناير.

وقال مكتب تنسيق الشئون الإنسانية إن هناك "زيادة كبيرة" في معدل رفض الجيش الإسرائيلي الوصول إلى مناطق شمال وادي غزة، في منطقة وسط غزة، مقارنة بالأشهر السابقة.

 إحصاءات مكتب تنسيق الشئون الإنسانية

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وفي الفترة ما بين يومي السبت والأحد، دخلت نحو 325 شاحنة محملة بالأغذية والأدوية وغيرها من الإمدادات إلى غزة عبر معبري رفح ومعبري كرم أبوسالم/ كرم شالوم الحدوديين، وتم السماح لنحو 500 شاحنة تجارية ومساعدات بالدخول يوميًا إلى غزة قبل 7 أكتوبر، حسبما أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية. 

وقال مكتب تنسيق الشئون الإنسانية إن 15 مخبزًا فقط في جميع أنحاء غزة تعمل، ستة منها في جنوب غزة وتسعة في المنطقة الوسطى، مضيفًا أنه لا توجد مخابز عاملة في شمال غزة، وقال مكتب تنسيق الشئون الإنسانية إن هناك 16 مستشفى لا تزال تعمل جزئيًا في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك تسعة في جنوب غزة وسبعة في الشمال.

وفي جنوب غزة، فإن 3 مستشفيات: شهداء الأقصى في دير البلح، ومستشفيات ناصر وغزة الأوروبية في خان يونس- "معرضة لخطر الإغلاق بسبب صدور أوامر الإخلاء في المناطق المجاورة واستمرار الأعمال العدائية في مكان قريب".

وقال مكتب تنسيق الشئون الإنسانية إن مستشفى كمال عدوان في شمال غزة يعمل "بدرجة محدودة" منذ منتصف يناير الجاري. 

إسرائيل غزة الامم المتحدة المساعدات يناير

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