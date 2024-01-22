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رياضة

"كأس آسيا 2023" أول بطولة تسجل 1.5 مليار تفاعل عبر المنصات الرقمية للاتحاد الآسيوي

بطولة كأس آسيا قطر
بطولة كأس آسيا "قطر 2023"

سجلت بطولة كأس آسيا "قطر 2023" أرقاما قياسية على صعيد التفاعل والمتابعة خلال الأيام العشرة الأولى لانطلاقها، عبر المنصات الرقمية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التي تجاوزت حاجز 1.5 مليار تفاعل، لتصبح أول بطولة ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تصل إلى هذا الرقم.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، اليوم الإثنين، أن هذا الرقم يشكل ضعف الرقم القياسي السابق الذي بلغ 836 مليون تفاعل على امتداد جميع مباريات النسخة السابقة من البطولة عام 2019 في الإمارات.

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وتصدّرت أرقام التفاعل مع كأس آسيا "قطر 2023"، منصة فيسبوك التي سجلت 266 مليون متابعة، كما سجلت جماهير كرة القدم الآسيوية حضورها بقوة من خلال حساب كأس آسيا على إنستجرام بمجموع 259 مليون متابعة، ويوتيوب بـ 473 مليون متابعة، في حين حظيت منصة /إكس/ (تويتر سابقا) بمجموع أرقام متابعة وصل إلى 95.5 مليون متابعة، وحظيت منصتا /ويبو/ و/دوين/ الصينيتان بمجموع 281 مليون متابعة.

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وأشارت (قنا) إلى أن تغطية كأس آسيا قطر 2023 اشتملت على العديد من المنصات المختلفة، وعبر لغات مختلفة، وهو الأمر الذي ساهم في تحقيق هذه الزيادة الكبيرة في أرقام المتابعة والتفاعل، حيث للمرة الأولى في تاريخ كأس آسيا، اشتملت التغطية عبر المنصات الرقمية على توفير محتوى بـ 13 لغة مختلفة على امتداد 11 منصة مختلفة، وهي: فيسبوك، وإنستجرام، وإكس، وتيك توك، وسناب شات، وتيليجرام، وثريدز، ويوتيوب، وويبو، ودوين، وتوتياو.

وأوضحت أنه تم تحميل التطبيق الأول في تاريخ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم "AFC Live" من قِبل أكثر من 100 ألف مستخدم، الذي يُمكّن المستخدمين من المشاركة في أحدث المبادرات التفاعلية، ومن ضمنها فانتازيا كرة القدم، وتوقع نتائج المباريات.

وحققت صفحة كأس آسيا قطر 2023 عبر يوتيوب إنجازا جديدا من خلال الوصول إلى أكثر من مليون مشترك بعد أربعة أيام فقط على انطلاق البطولة، كما أن صفحة كأس آسيا على إنستجرام التي توفر محتوى بحسب كل دولة، اقتربت من تسجيل مليون متابع، وهذا دليل على الشعبية الكبيرة التي تحظى بها كأس آسيا، والاهتمام المتزايد بكرة القدم الآسيوية.

بطولة كأس آسيا قطر 2023 المنصات الرقمية كرة القدم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الإمارات كأس آسيا قطر 2023

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