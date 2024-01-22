الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

غزة
غزة

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، خلال اجتماعه مع نظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو، أن إسرائيل لن توقف إطلاق النار حتى تضمن العودة الآمنة لسكان المستوطنات في شمال إسرائيل، حتى لو أوقف "حزب الله" إطلاق النار من جانب واحد، بحجة تغير الوضع الأمني ​​في شمال إسرائيل على الحدود مع لبنان. 

وأضاف جالانت -حسب وسائل إعلام إسرائيلية- أن "إسرائيل تُفضل إنهاء الصراع مع حزب الله من خلال التوصل إلى حل سياسي... لكنها تستعد لخلق وضع آمن لعودة السكان، عبر الوسائل العسكرية كذلك".

بدوره، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوزير الدفاع الفرنسي، ليكورنو على ضرورة إبعاد مُقاتلي "حزب الله" اللبناني، عن الحدود، مُؤكدًا أن ذلك هو "هدف إسرائيل قومي"، استنادا إلى مبادئ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701"، وتابع أن "هذا الهدف يمكن تنفيذه دبلوماسيًا أو بطرق أخرى" في إشارة إلى الحرب.

وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل اطلاق النار المستوطنات لبنان

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