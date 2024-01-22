الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تنظيم أمسية موسيقية بمعهد العالم العربي بباريس لدعم أهل غزة.. الجمعة

أهل غزة
أهل غزة

ينظم معهد العالم العربي في العاصمة الفرنسية باريس يوم الجمعة المقبل، أمسية موسيقية تقدمها جمعية "Souffle" وتخصص عائداتها لصالح سكان غزة في ظل المحنة التي يعيشونها إثر القصف الاسرائيلي المستمر على القطاع. 

وتقيم جمعية Souffle والتي تعنى بتنظيم وتنفيذ مشاريع وفعاليات من مختلف صور الفنون والموسيقى الشعبية بباريس، هذه "الليلة من أجل غزة" لدعم سكان القطاع وبمشاركة عدد من الفنانين الذين استجابوا للدعوة، حيث سيتم التبرع بعائدات هذه الأمسية إلى منظمة أطباء العالم (وهي منظمة إنسانية دولية تقدم الرعاية الطبية للفئات السكانية الأكثر ضعفا والمتضررة من الحرب والكوارث الطبيعية والأمراض والمجاعة). 

تفاصيل حفل "لحظة موسيقية" بمعهد الموسيقي العربية غدا


ويحيي الأمسية عددا من الفنانين من دول عربية مختلفة مثل "أبو جابي" وهو مغني وموسيقي سوري، ونال العديد من الجوائز من بينها الجائزة الكبرى في مهرجان قليبية الدولي في عام 2016.

وأيضا الفلسطيني "رمزي أبو رضوان" وهو ملحن وعازف كمان وعازف بزق فلسطيني وقائد الفرقة الوطنية الفلسطينية للموسيقى العربية، بالاضافة إلى الفنانة "رندا شعث" وهي مغنية وعازفة عود فلسطينية، وُلدت في عالم الموسيقى وأصبحت واحدة من أبرز الشخصيات في المشهد الموسيقي العربي التجريبي والبديل، وأيضا "تانيا صالح" المغنية المعروفة من لبنان وتُعتبر واحدة من رواد الساحة الموسيقية العربية البديلة.

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تفاصيل حفل "لحظة موسيقية" بمعهد الموسيقي العربية غدا


ويحرص معهد العالم العربي على تنظيم فعاليات تبرز المشهد الفلسطيني، ففي العام الماضي، تم تنظيم معرض "ما تقدمه فلسطين للعالم" لاطلاع الزوار على الإرث الثقافي والفني للفلسطينيين من خلال أعمال فنية لواقعهم الأليم تحت الاحتلال وأيضا صورا لآمالهم وطموحاتهم. 

وضم المعرض، الذي افتُتح في 31 مايو الماضي، العديد من الأقسام الفرعية عن فلسطين وعن غزة بالتحديد تضمن صورا عن الحياة اليومية في قطاع غزة ومُدد فترة إقامته حتى 31 ديسمبر الماضي ليستقبل مزيدا من الزوار. 

معهد العالم العربي العاصمة الفرنسية باريس أمسية موسيقية سكان غزة القصف الاسرائيلي المستمر على القطاع صور الفنون والموسيقى

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