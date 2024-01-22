الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إيطاليا: سلام الشرق الأوسط يتطلب جهدا على المستوى الدبلوماسي

وزير الخارجية الإيطالي
وزير الخارجية الإيطالي

 أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أنه من أجل التوصل إلى حل للصراع الدائر في الشرق الأوسط يجب العمل بجد على المستوى الدبلوماسي لصالح السلام.

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ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عن تاياني قوله في تصريحات للصحفيين اليوم الإثنين، على هامش مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي المنعقد في بروكسل "إن إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل هو الحل الوحيد إذا أردنا السلام والاستقرار، وبالتأكيد ينبغي على الدولة الفلسطينية (المستقبلية) أن تعترف بإسرائيل وينبغي على الأخيرة أن تعترف بالدولة الفلسطينية".

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ودعا وزير الخارجية الإيطالي إلى ضرورة العمل على المستوى الدبلوماسي ومساعدة السكان المدنيين في غزة ودعمهم، مجددا التزام إيطاليا القوي تجاه الفلسطينيين.

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