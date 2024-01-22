واشنطن تفرض عقوبات تستهدف شخصيات وكيانات بـ"حماس"

أظهر الموقع الرسمي لوزارة الخزانة الأمريكية، الإثنين، أن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة تستهدف أفرادًا مرتبطين بحركة حماس، وشخصًا مرتبطًا بشركة طيران فلاي بغداد العراقية.

وأعلنت وزارة الخزانة، في وقت سابق، عن فرض عقوبات على بعض المسئولين الذين يروجون لأجندة حركة حماس في الخارج، ويساعدون في إدارة شئونها المالية، بحسب ما جاء على موقع الجارديان البريطاني.

على صعيد آخر، طالب قائد القوة الجوية العراقية الفريق شهاب جاهد اليوم، قوات قاعدة "عين الأسد" الجوية، بالتأهب والاستعداد على مدار الساعة.

وقال الفريق شهاب جاهد، في تصريحات تليفزيونية: "أكدنا لضباطنا أن يكونوا على يقظة وجاهزية للاستعداد القتالي على مدار الـ24 ساعة".

بدوره، أكد نائب قائد القوات البرية العراقية اللواء جبار نعيمة وجود تعاون وتنسيق فيما يتعلق بالاستعداد لتنفيذ مهامهم والتصدي لأي عمل عدائي ضد قاعدة "عين الأسد" الجوية.