الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المنظمة الدولية للهجرة تطلق أول نداء سنوى لها لجمع 7.9 مليار دولار لدعم عملياتها

الهجرة
الهجرة

أطلقت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الاثنين، أول نداء سنوى عالمي لها على الإطلاق لعام 2024، داعية إلى جمع 7.9 مليار دولار لدعم عملياتها والمساعدة في إنشاء نظام لمعالجة أزمات الهجرة والوفاء بالوعود التنموية.

وأكدت المنظمة - في بيان لها بجنيف - أنها تسعى من خلال مناشدتها إلى الحصول على تمويل لإنقاذ الأرواح وحماية الأشخاص المتنقلين، ودفع الحلول للنزوح، وتسهيل المسارات الأمنة للهجرة النظامية، والتى تمثل التطلعات الرئيسية للخطة الاستراتيجية العالمية الخمسية الجديدة للمنظمة.

وقالت المديرة العامة للمنظمة ايمى بوب "إن الهجرة غير النظامية والقسرية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، كما أن التحديات الناجمة تزداد تعقيدا"، مشيرة إلى أن الأدلة تؤكد على أن الهجرة عندما تتم إدارتها بشكل جيد تكون مساهما رئيسيا في التنمية.

وأوضحت أن التمويل المطلوب من شأنه أن يسمح للمنظمة الدولية للهجرة بخدمة ما يقرب من 140 مليون شخص، بما في ذلك النازحين داخليا والمجتمعات المحلية التي تستضيفهم، كما سيسمح أيضا بتوسيع العمل التنموي للمنظمة الدولية للهجرة مما يساعد على منع المزيد من النزوح.

ويتضمن نداء المنظمة تخصيص 3.4 مليار دولار للعمل على إنقاذ الأرواح وحماية الأشخاص أثناء التنقل، و2.7 مليار دولار للعمل على إيجاد حلول لمشكلة النزوح، بما في ذلك الحد من مخاطر وأثار تغير المناخ، إضافة إلى 1.6 مليار دولار للعمل على تسهيل المسارات النظامية للهجرة، و163 مليون دولار للعمل على تحويل المنظمة لتقديم الخدمات بطريقة أفضل وأكثر فعالية.

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