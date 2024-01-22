تأجيل محاكمة 25 متهما في واقعة الهجرة غير الشرعية بالشرقية

أجلت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، جلسة مُحاكمة 25 متهما، في واقعة الإتجار بالبشر، ومحاولة تسفير الشباب والأطفال لدول أوروبية، بطرق غير شرعية عبر دولة ليبيا، إلى جلسة 18 فبراير المقبل، للنطق بالحكم، وقررت المحكمة التحفظ على المتهمين ممن حضروا جلسة المُحاكمة، وأمرت بسرعة ضبط باقي المتهمين الهاربين.

تعود أحداث القضية رقم 24898 لسنة 2021 جنايات مركز فاقوس والمقيدة برقم 3 لسنة 2021 كلي شمال الزقازيق، عندما أحالت النيابة العامة 25 متهما من مراكز «فاقوس، بلبيس، منيا القمح، مشتول السوق»، ومحافظات «قنا، الوادي الجديد، الغربية، كفر الشيخ، المنيا، مرسى مطروح» إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بمحاولة تهجير الشباب، والأطفال بطرق غير شرعية لدول الإتحاد الأوروبي عبر دولة ليبيا، بهدف التربح والحصول منهم ومن ذويهم على مبالغ مالية.

أسند أمر الإحالة إلى المتهمين بأن ارتكبوا جريمة تهريب الشباب المصري والأطفال، عبر تأسيسهم جماعة إجرامية منظمة تخصصت في تهريب المهاجرين غير الشرعيين من مصر للدول الأوروبية عبر دولة ليبيا وتبين أن عدد المهاجرين يزيد عن 20 شخصًا ما بين أطفال وشباب، وتم معاملتهم بطريقة عرضت حياتهم للخطر، وذلك مستقلين مركب غير آمن يفتقد لإجراءات السلامة، بقصد الحصول على منافع مادية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.