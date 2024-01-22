"أنواء الغطاس".. الإسكندرية تشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة وانخفاضا بدرجات الحرارة

شهدت الإسكندرية، اليوم الاثنين، أمطارا ما بين خفيفة إلى متوسطة مع انخفاض في درجة الحرارة تزامنا مع نوة "أنواء الغطاس"، دون أي تأثير علي حركة المشاه والمركبات، كما استمرت حركة الملاحة وتداول الحاويات وشحن وتفريغ البضائع بميناء الإسكندرية بشكل طبيعي ومنتظم، وكذا مغادرة ووصول السفن ورسوها علي الأرصفة.



وقرر محافظ الإسكندرية محمد الشريف رفع حالة الطوارئ بجميع الأجهزة الخدمية والمرافق لمواجهة الظروف الجوية، مؤكدا أن غرفة العمليات منعقدة علي مدار الـ24 ساعة لتلقي أي بلاغات بوجود تجمعات لمياه الأمطار، فما اتخذت شركة الصرف الصحي كافة الاستعدادات مع تطهير "الشنايش" لمنع تراكم المياه وتسهيل الحركة وتمركز سيارات كسح المياه بالأماكن الساخنة، والتي تشهد تجمعات مياه الأمطار لتصريفها.



ومن جهته، وجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية نهاد شاهين إداراتي الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والبواخر لضمان سرعة الانتقال، حفاظا علي الممتلكات والأرواح وسلامة الملاحة البحرية.. كما عززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.

يشار إلى أن الإسكندرية تتعرض حاليا لنوة "أنواء الغطاس"، وهي نوة ممطرة تستمر لمدة 3 أيام تصاحبها رياح غربية.

