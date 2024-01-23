الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الشهاوي يكشف لـ"الشاهد" سبب غياب المسرح الشعري في مصر

الشاعر أحمد الشهاوي
الشاعر أحمد الشهاوي

قال الشاعر  أحمد الشهاوي إن الإنتاج المسرحي موجود، لكنه قل، مشيرًا إلى أن المسرح القومي يقدم كل عام "مسرحية واحدة".

وأضاف الشهاوي، خلال حواره مع برنامج "الشاهد"، مع د.محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك مشكلة في إدارة المسرح، وأننا كنا نعول على مسارح الأقاليم، فالهيئة العامة للقصور الثقافية كان لها قصور وبيوت ثقافة في كل محافظة ومدينة.

وتابع أن هذه القصور والبيوت كانت تقدم تقدم مسرحيات بالفصحى سواء شعرًا أو نثرًا، ومن النادر الآن أن تقدم ذلك وهذا يأخذ من حركة الشعر ويعقد المهمة ويغلق الطريق على الشاعر، مؤكدًا أن الشعراء نأوا بأنفسهم عن كتابة المسرحية الشعرية رغم أن صلاح عبدالصبور وربيع أباظة وفاروق جويدة ومحمد سليمان وأحمد سويلم قدموا مسرحًا شعريًا منه ماعرض ومنه ما ظل حبيسًا للكتب والمسرحية الشعرية التي تظل حبيسة للكتاب لا يعول عليها.

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 

أحمد الشهاوى مسرحيات بالفصحى المسرح القومى الشعراء المسرحية الشعرية

مواد متعلقة

الشهاوى لـ"الشاهد": أعيدوا نشر الكتب المصرية القديمة للأجيال الحديثة

الشهاوى لـ"الشاهد": لا أتأثر بما هو فرنسى أو إنجليزى فى شعرى

محمد عفيفى لـ"الشاهد": من يحب جمال عبدالناصر يتصور أى نقد لتجربة الناصرية كفرًا

محمد عفيفى لـ"الشاهد": البعض لا يرى عبدالناصر سوى أنه ديكتاتور متسبب فى خسائر للجيش

محمد عفيفى لـ"الشاهد": تجربة عبدالناصر فى التوظيف الحكومى أضرت العلاقة بين الحاكم والمحكومين

محمد عفيفى لـ"الشاهد": لو كان امتد العمر بعبدالناصر كنا سنكتشف شخصًا آخر

الأكثر قراءة

عاجل.. إسرائيل تعرض على حماس مقترح هدنة تستمر شهرين

مقتل وإصابة 20 ضابطًا إسرائيليًا بتفجير مبنيين وانهيار ثالث بخان يونس

عاجل| على من استقر فيتوريا.. تشكيلة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في الأمم الأفريقية 2024

عاجل.. البنتاجون: ضربة جديدة للحوثيين وانفجارات تهز صنعاء (فيديو)

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

الإصابة أخطر من المتوقع.. وكيل محمد صلاح يكشف تفاصيل جديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سيناريوهات نتنياهو ماذا تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية؟

عبدالوهاب داود

أين تشجع المنتخب هذا المساء؟!

ماجد حبته

بلينكن فى الملعب!

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس