الشهاوي يكشف لـ"الشاهد" سبب غياب المسرح الشعري في مصر

قال الشاعر أحمد الشهاوي إن الإنتاج المسرحي موجود، لكنه قل، مشيرًا إلى أن المسرح القومي يقدم كل عام "مسرحية واحدة".

وأضاف الشهاوي، خلال حواره مع برنامج "الشاهد"، مع د.محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك مشكلة في إدارة المسرح، وأننا كنا نعول على مسارح الأقاليم، فالهيئة العامة للقصور الثقافية كان لها قصور وبيوت ثقافة في كل محافظة ومدينة.

وتابع أن هذه القصور والبيوت كانت تقدم تقدم مسرحيات بالفصحى سواء شعرًا أو نثرًا، ومن النادر الآن أن تقدم ذلك وهذا يأخذ من حركة الشعر ويعقد المهمة ويغلق الطريق على الشاعر، مؤكدًا أن الشعراء نأوا بأنفسهم عن كتابة المسرحية الشعرية رغم أن صلاح عبدالصبور وربيع أباظة وفاروق جويدة ومحمد سليمان وأحمد سويلم قدموا مسرحًا شعريًا منه ماعرض ومنه ما ظل حبيسًا للكتب والمسرحية الشعرية التي تظل حبيسة للكتاب لا يعول عليها.

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.