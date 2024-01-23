"كيربي": لانعمل على وقف إطلاق النار بشكل كامل ولكن تقليل الصدمات

قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إنه يأمل عودة المحتجزين وهناك مئات المحتجزين، مشيرًا إلى أنهم يبحثون مع الجانب الإسرائيلي تحريرهم وإبعادهم عن مناطق الاحتكاك.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي، أنهم لا يعملون على وقف إطلاق النار بشكل كامل، ولكن يعملون على تقليل الصدمات وتقليل حجم الصدمة، مؤكدًا أنهم يريدون تحرير الرهائن وهناك العديد من المفاوضات من أجل ذلك.

عليهم أن يلوموا حماس في بداية الأمر

وعن ما يجري في غزة من قتل المدنيين قال إن ما يحدث تجاه الشعب الفلسطيني يوجد تصريحات أمريكية ومحادثات واضحة حوله، مؤكدًا أن عليهم أن يلوموا حماس في بداية الأمر.