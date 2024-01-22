أمريكا تطالب حكومة نتنياهو بتقديم المعلومات حول مقتل شاب أمريكى من أصول فلسطينية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها نقلًا عن الخارجية الأمريكية، والتي أكدت شعورها بالصدمة إزاء مقتل شاب أمريكي من أصول فلسطينية على يد القوات الإسرائيلية، وطالبت حكومة نتنياهو بتقديم كل المعلومات عن هذا الأمر.

وأكدت أن السفارة الأمريكية في القدس على اتصال مع أسرة القتيل الأمريكي من أصل فلسطيني، وتقدم الخدمات القنصلية.

وأضافت، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، تحدث كثيرًا عن تأثير العمليات القتالية بغزة على المدنيين، مؤكدة أن إسرائيل تتحمل عبئا استراتيجيا وأخلاقيًا لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين.

وتابعت: "قمنا بالحديث عن الخطوات الواجب اتباعها من قبل اسرائيل لتقليص أعداد الضحايا من المدنيين"، مؤكدة أنها تريد أن ترى تحريرًا للمحتجزين بغزة بأقصى سرعة.

وأشارت إلى أن لدى إسرائيل فرصة كبيرة لتحقيق السلام في المنطقة رغم التحديات الأمنية التي تواجهها.