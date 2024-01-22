بـ4 عجلات ونظام تمويل.. خطة لإنتاج التوك توك الكهربائى فى مصر

مع خطة تصنيع السيارات والأتوبيسات صديقة البيئة..

قال المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك اتجاهًا من الدولة أن يتم تحويل التوك توك تدريجيا إلى التوك توك الكهربائي في إطار العمل على التوافق مع البيئة، وهناك معايير ستطبق على الدول من أجل تطبيق المعايير المتطابقة للحفاظ على المناخ وتقليل الانبعاثات المناخية.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن خطة إنتاج التوك توك الكهربائي تعتمد على تقنين التوك توك بحيث يكون كهربائيًا بـ4 عجلات، وهناك محطات مجمعة في المناطق من أجل شحن البطارية، بالإضافة إلى نظام لتمويل شراء التوك توك وفقا لاستراتيجية تمويل السيارات الصديقة للبيئة.

وأوضح: إن شركة النصر للسيارات ستقوم بتصنيع التوك توك، وهناك شركات تدير نظام التشغيل، حيث نعمل منذ فترة على التصميم الخاص بالتوك توك الكهربائي بـ4 عجلات، وهناك تعاون مع شركات مصرية لتوفير البطاريات الكهربائية الخاصة بها.

التفاوض مع 3 شركات أجنبية من الهند والصين

وأكد أنه حاليًا يتم التفاوض مع 3 شركات أجنبية من الهند والصين من أجل إنتاج التوك توك الكهربائي بالشراكة مع شركة النصر للسيارات، وسيتم اختيار واحد من الشركاء الأجانب لإنتاج التوك توك الكهربائي، حيث إن استثماراته أقل من استثمارات السيارات.

وأكد أنه فيما يتعلق بإنتاج الأتوبيسات، سيتم التوقيع مع شركة العاصمة الإدارية لتوريد الأتوبيسات الصديقة للبيئة، وشركة مصر للسياحة لتوريد الأتوبيسات السياحية.

وأوضح: إننا نستهدف في المرحلة الثانية تصنيع الصناعات المغذية للسيارات، مثل الفلاتر وتجميع البطارية الكهربائية، حيث إن البطارية تتكون من عدة مكونات مختلفة وتكلفتها مرتفعة للغاية، لذا سيتم التجميع بدلاً من الإنتاج. نحن نستهدف حالياً تصنيع الأتوبيسات والسيارات والتوك توك الكهربائي، وهي أنواع هامة جداً في مجال صناعة المركبات.

وأكد أن الهدف من إحياء شركة النصر للسيارات، التابعة لشركة الصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، هو تعزيز التصنيع المحلي وجذب الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.