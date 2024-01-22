اليوم.. مجلس الشيوخ يُناقش دراسة حول مخاطر الألعاب الإلكترونية

يناقش مجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، عن دراسة موضوع "الألعاب الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة بها".

وأشارت الدراسة المقدمة، إلى أن سوق الألعاب الإلكترونية في مصر شهد طفرة تمثلت في ظهور شركات جديدة محليا، مقارنة بما قبل عام ۲۰۲۱، حيث وصل عدد الشركات العاملة في هذا القطاع إلى ما لا يقل عن (١٨) شركة كما وصل عدد المطورين الذين يعملون في تصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية إلى ما يقرب من (500) مطور؛ بنسبة نمو وصلت 65% عن عام ٢٠٢٠.

وذكرت الدراسة، أن العالم شهد خلال القرن العشرين تطورا كبيرا في مجال التكنولوجيا الحديثة لاسيما الاتصالات، وفي خضم هذا التطور التكنولوجي باتت الألعاب الإلكترونية حقيقة وواقعا شديد الانتشار ذائع الصيت، يلعب دورًا كبيرا في ثقافة الجيل المعاصر بشكل عام، فقد صارت جزءًا صغيرا من العالم الجديد الذي ولد في مهد الثقافة الرقمية الحديثة؛ بالإضافة إلى كونها أسلوبًا من أهم أساليب الترفيه التي يزاولها الأفراد على اختلاف أعمارهم وجنسياتهم، بل وأنواعهم لأوقات طويلة دون ملل.

وأوضحت أن الآراء تباينت في الألعاب الإلكترونية. فهناك من ذهب إلى أن هذا النوع من الألعاب يأخذ الفرد بعيدا عن ألعاب أخرى تربت عليها أجيال وأجيال، كانت أكثر فائدة للأجسام والعقول وأشد تأثيرا على تنوع العلاقات الاجتماعية، وعلى الجانب الآخر ذهب الرأي إلى أنها ألعاب عصرية تساعد الفرد على التخلص من توتر الحياة اليومية كما أنها بمثابة علاج لاحتقان الحياة المعاصرة؛ بما تحويه هذه الألعاب من إثارة ومتعة، يشعر بهما من يمارسها في أي مكان كان دون مغادرة مقعده.

كما أشارت إلى أهمية أن الألعاب الإلكترونية جزءا أصيلا من المشهد الاقتصادي، فهي صناعة من الصناعات التي أصبحت – إلى حد كبير لاعبا أساسيا في الاقتصاد العالمي، فقد تطور وضعها في عصرنا الحالي– دون أدنى مبالغة - فأصبحت سلعة تجارية أكثر ربحا؛ فاقت عائداتها إيرادات السينما والحفلات، بل ومبيعات الكتب أيضا.

وجاء في رأي اللجنة المشتركة وتوصياتها، أنه بعد دراسة متأنية لنتائج الدراسة واللقاءات والمبادرات، فإن قطاع الاتصالات من بين القطاعات سريعة النمو والقادرة على التكليف وفقا للتقديرات، وأنه يجب الاستفادة الكاملة من بعض المبادرات القائمة، أو التي تم تنفيذها، وقياس أثر مردودها، مؤكدة أن لدينا طلبًا، وسوقًا ضخمًا متناميًا بصورة سنوية يسمع يفتح المجال واسعا لتوطين صناعة الألعاب الإلكترونية.