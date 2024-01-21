الأحد 21 يناير 2024
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سياسي

نائب بالشيوخ: أمن مصر القومى خط أحمر ورسائل الرئيس السيسى واضحة

النائب احمد محسن
النائب احمد محسن

أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر لن تتردد عن الدفاع عن أمنها القومي، وهذا ليس محل شك أو تجربة من جانب أي أحد، منوها برسائل الرئيس السيسي لإثيوبيا خلال لقاء الرئيس الصومالي في مصر.

وقال محسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن مصر ترفض تمامًا استفزازات إثيوبيا وتحركاتها نحو الأراضي الصومالية، وعليها أن تعلم أن الصومال جزء أصيل من الجامعة العربية، وهناك اتفاقية للدفاع المشترك.

 

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ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى الرسائل التي وجهها الرئيس السيسي لإثيوبيا خلال لقاء الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، قائلًا: قوية للغاية ورسالة واضحة لإثيوبيا وحاسمة، فلا يمكن المساس بأشقاء مصر وتحديدا الصومال أو تهديد أراضيها ومحدش يجرب مصر.

وأِشار النائب إلى رفض مصر الواضح في تصريحات الرئيس التدخل فى شئون الصومال أو المساس بوحدة أراضيها، فمصر ترى أن التعاون والتنمية بين الدول أفضل بكثير من أي شيء آخر.

ونوه نائب الصعيد، بما قاله الرئيس السيسي خلال لقاء رئيس الصومال، رسالتي لإثيوبيا لكي تحصل على تسهيلات من الأشقاء فى الصومال وجيبوتى وإريتريا، يكون بالمسائل التقليدية المتعارف عليها، والاستفادة من الموانئ وهذا أطر لا يرفضه أحد، ولكن محاولة القفز على أرض من الأراضى لمحاولة السيطرة عليها لن يوافق أحد على ذلك، مضيفا أن الصومال لها حقوق طبقًا لميثاق الجامعة العربية فى الدفاع المشترك لأى تهديد لها، مؤكدًا بكل وضوح أن مصر لن تسمح لأحد بتهديد الصومال أو يمس أمنها، مشددا: محدش يجرب مصر ويحاول يهدد أشقاءها خاصة لو أن أشقاءها طلبوا منها التدخل.

واختتم النائب احمد محسن، أنه على أثيوبيا أن تراجع تصرفاتها جيدا وبالخصوص نحو الأراضي الصومالية مؤخرا، وألا تتجاوز حقوقها أو المتعارف عليه بين الدول، فأمن مصر القومي خط أحمر ولا يمكن الصمت تجاه التجاوزات في الصومال.

النائب أحمد محسن مجلس الشيوخ الرئيس الصومالي الرئيس السيسي إثيوبيا

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