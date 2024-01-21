الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. "اقتصادية الشيوخ" تناقش دراسة بشأن تأثير الضريبة العقارية على الصناعة والاستثمار

مجلس الشيوخ،
مجلس الشيوخ،

تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، اجتماعا،اليوم الأحد، عقب الجلسة العامة، لمناقشة دراسة تأثير الضريبة العقارية، كأحد معوقات الاستثمار والصناعة في مصر، ويعقد بالاشتراك بين لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار مع مكتب لجنة الصناعة والتجارة، ولجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما تناقش اللجنة خلال الاجتماع الدراسة المقدمة من النائب أكمل سامي نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، بشأن "قياس الأثرالتشريعي للقانون رقم 196 لسنه 2008، المتعلق بالضريبة على العقارات المبنية (الضريبة العقارية)، وتأثيره كأحد عوائق الاستثمار والصناعة في مصر".

استيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الجذب السياحي إلى مصر

 ويناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، طلب مناقشة مقدم من النائب جيفارا الجافي وأكثر من عشرين عضوا موجه إلى وزير السياحة والآثار؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الجذب السياحي إلى مصر وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة.

 السياحة تلعب دورا هاما في تعزيز التنمية الاقتصادية

وقال عضو مجلس الشيوخ جيفارا الجافي، في طلب مناقشة عامة، إن السياحة من القطاعات الحيوية في اقتصاد العديد من البلدان، وتلعب دورا هاما في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، إذ تسهم السياحة بشكل مباشر في تحسين ميزان المدفوعات الخاص بالدولة.

وأضاف: "يتحقق هذا نتيجة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في المشروعات السياحية، والإيرادات التي يتم تحصيلها من جمهور السائحين، فضلًا عن المنافع التي يمكن تحقيقها نتيجة خلق علاقات اقتصادية بين قطاع السياحة والقطاعات الاقتصادية والخدمية الأخرى"، مشيرا إلى أن من أهم العوامل التي تسهم في نجاح القطاع السياحي هو الترويج السياحي، والذي يعتبر جسرًا حيويًا يربط بين الوجهات السياحية والزوار المحتملين، ويسهم في بناء صورة إيجابية عن الوجهة، كما يسهم جذب المزيد من السياح.

وتابع: "تبرز أهمية الترويج السياحي في أنه يسهم في تعزيز الوعي بالوجهات السياحية، من خلال حملات التسويق المبتكرة، وتسليط الضوء على جمال وجاذبية الوجهة وتحفيز الزوار المحتملين لاستكشافها، وهو ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد القومي".

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