خبير تربوى يكشف أهم مشاكل الثانوية العامة وموعد تطبيق القانون الجديد

قال د.تامر شوقي، الخبير التربوي إن هناك العديد من المشاكل تواجه الطلاب في الثانوية العامة وأولها المناهج، مؤكدًا أن الهدف من تطوير الثانوية العامة هو تخفيف العبء والضغط النفسي على الأسرة المصرية من الثانوية العامة.

أضاف، خلال لقائه في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر فضائية cbc، أن الثانوية تعتبر سنة مصيرية يتوقف عليها مستقبل أي طالب، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت تطوير المناهج من kg، ووصلت حتى الصف السادس الإبتدائي.

وتابع أن تطوير الثانوية العامة عندما يتم ويطبق التعديل التشريعي بالفعل سيطبق على طلاب الصف السادس الابتدائي الآن أي بعد 3 سنوات، ولن يتم تطبيقه بشكل مفاجئ.

تتم معالجة مناهج الثانوية العامة

وأكد أنه يتم معالجة المناهج حاليًا لأنها قديمة ومكررة وأحيانا ندرس تاريخ العلم وليس العلم ذاته، موضحًا أن المشكلة الثانية أنه لا يوجد نظام محدد للثانوية العامة نسير عليه، ومنذ عام 2020 وحتى الآن تم تغيير 3 أنظمة للامتحانات وهذا لا يحدث بالعالم.