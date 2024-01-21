الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير تربوى يكشف أهم مشاكل الثانوية العامة وموعد تطبيق القانون الجديد

الثانوية العامة
الثانوية العامة

قال د.تامر شوقي، الخبير التربوي إن هناك العديد من المشاكل تواجه الطلاب في الثانوية العامة وأولها المناهج، مؤكدًا أن الهدف من تطوير الثانوية العامة هو تخفيف العبء والضغط النفسي على الأسرة المصرية من الثانوية العامة.

أضاف، خلال لقائه في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر فضائية cbc، أن الثانوية تعتبر سنة مصيرية يتوقف عليها مستقبل أي طالب، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت تطوير المناهج من kg، ووصلت حتى الصف السادس الإبتدائي.

وتابع أن تطوير الثانوية العامة عندما يتم ويطبق التعديل التشريعي بالفعل سيطبق على  طلاب الصف السادس الابتدائي الآن أي بعد 3 سنوات، ولن يتم تطبيقه بشكل مفاجئ.

تتم معالجة مناهج الثانوية العامة

وأكد أنه يتم معالجة المناهج حاليًا لأنها قديمة ومكررة وأحيانا ندرس تاريخ العلم وليس العلم ذاته، موضحًا أن المشكلة الثانية أنه لا يوجد نظام محدد للثانوية العامة نسير عليه، ومنذ عام 2020 وحتى الآن تم تغيير 3 أنظمة للامتحانات وهذا لا يحدث بالعالم.

الخبير التربوي الثانوية العامة المشكلة الثانية 3 أنظمة للامتحانات تطبيقه التعديل التشريعى

مواد متعلقة

"الستات مايعرفوش يكدبوا" يبدأ حوارًا مجتمعيًا حول تعديلات قانون الثانوية العامة

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

رابط استمارة الثانوية العامة 2024.. والأوراق المطلوبة للتسجيل

بدأ العد التنازلي.. آخر موعد لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024

كل ما تريد معرفته عن نظام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام ورابط استمارة التقديم (فيديو)

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

الأكثر قراءة

حركة حماس تكشف عن الأسباب الحقيقية وراء معركة طوفان الأقصى

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

حكم عاجل على متهم في "تجمهر عين شمس"

ماذا قال عادل إمام عن آخر أعماله التلفزيونية؟

عاجل| 4 لاعبين.. تعرف على صفقات الزمالك الجديدة فى الانتقالات الشتوية

صواريخ حزب الله تدك موقع "رويسة القرن" فى مزارع شبعا المحتلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة