بعد العودة من الخصخصة.. تفاصيل خطة تطوير مصانع طنطا للكتان

لزيادة التصنيع المحلي

ترصد “الدستور” أبرز محاور خطة تطوير شركة طنطا للكتان وفقًا لتقرير مشروع الموازنة التقديرية الخاص بشركة طنطا للكتان عن العام المالي 2023/2024 والذي سينتهي بنهاية يونيو المقبل.

وفقًا لتقرير خاص بمشروع الموازنة التقدريرية لشركة طنطا للكتان، فإنه من المقرر 247 مليون جنيه ايرادات بنهاية يونيو القادم مع تحقيق صادارات بقيمة 25 مليون جنيه وتحقيق ربح بنحو 8 ملايين جنيه بعد تحقيق خسائر ضخمة خلال السنوات الماضية نتيجة أن الشركة كانت تمر بأزمات كبيرة منها عزدتها من الخصخصة حيث إن الشركة كانت قد بيعت لأح المستثمرين ثم تم العمل على عودتها في اطار التسوية التي تمت مع المستثمر من أجل العمل علي عودة الشركات للتصنيع وزيادة الانتاج تحت مظلة ووارة قطاع الأعمال العام وللعمل علي سد احتياجات السوق المحلي.

ووفقا لمشروع الموازنة التقدريرية لشركة طنطنا للكتان فإنه من المقرر العمل علي ضخ 4 ملايين جنيه من أجل العمل علي توريد وتصنيع 4 خزانات استالستين لتخزين الفورمالين والفورم يوريا اللازمة لانتاج اليوريا السائلة.