الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بعد ساعات من زفافهما.. وفاة عريس وإصابة زوجته في الشرقية

اسعاف
اسعاف

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة فيما أصيبت زوجته بهبوط حاد في الدورة الدموية، اليوم الأحد؛ وذلك بعد ساعات من زفافهما داخل مسكن الزوجية في قرية العزيزية التابعة لمركز منيا القمح بالشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي بوصول كل من "آية. ع" مصابة بهبوط حاد فى الدورة الدموية، وزوجها ” أحمد إ " جثة هامدة.

بالانتقال والفحص تبين أن المصابة وزوجها المتوفي كان زفافهما أمس السبت، فيما تبين وفاة الزوج إثر هبوط حاد بالدورة الدموية وإصابة الزوجة بهبوط حاد في الدورة الدموية، وجار تقديم الإسعافات اللازمة للمصابة.

وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

شاب زفافهما مسكن الزوجية قرية العزيزية مديرية أمن الشرقية مستشفى منيا القمح المركزى

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