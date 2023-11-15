هبوط حاد في الدورة الدمورية.. أسباب وفاة شاب بمنزله في المعصرة

كشفت مناظرة نيابة حوادث حلوان الكلية، اليوم الأربعاء، لجثة شاب عثر على جثته في منزله بمنطقة المعصرة.

تبين أن المتوفى في العقد الثالث من العمر ويرتدى ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية، وأرجع مفتش الصحة سبب الوفاة إلى إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات وعدم وجود شبهة جنائية.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بعثور الأهالى على جثة شاب فى ظروف غامضة.

أودعت الشرطة الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.