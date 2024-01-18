العثور على جثة فتاة أسفل نفق للعبور بالمنيرة الغربية

عثر أهالي منطقة المنيرة الغربية على جثة فتاة أسفل نفق للعبور ملفوفة داخل بطانية وبها عدة إصابات، حيث أبلغوا الأجهزة الأمنية، وجارٍ كشف ملابسات الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما ورد إخطار من قسم شرطة المنيرة الغربية لـ اللواء هشام أبوالنصر، مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، يفيد بالعثور على جثة فتاة أسفل نفق للعبور بمنطقة المنيرة الغربية، فأمر بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لفتاة فى العقد الثانى من عمرها ملفوفة فى بطانية وبها سحجات وكدمات، وبالكشف الظاهري على الجثة بدت عليها آثار للحمل لم يحدد معه عمر الجنين، وتم إخطار النيابة العامة.