نصائح لاستخدام الألوان الترابية المحايدة في التصميم الداخلي

تعود الألوان الغنية والنابضة بالحياة إلى الاتجاه الحالي، بعد فترة من التصميم البسيط وأنظمة الألوان الصامتة في الغالب، لكن هناك أخبار جيدة للأشخاص الذين ليسوا متأكدين من اختيار الألوان الجريئة والمتطرفة الرائجة حاليًا.

في عام 2024، ستعود الألوان الترابية، وخاصة درجات اللون البني المختلفة، بقوة، يمكن أن يتراوح اللون البني من البيج الناعم إلى العنبر الغني إلى الكاكاو العميق.

يمكن أن يكون اللون أرجوانيًا أو رماديًا أو أخضرًا؛ ويمكن أن يكون رقيقًا أو جذابًا أو مكثفًا. وبغض النظر عن الظل، يمكن أن يكون اللون البني مريحًا ومدروسًا وأنيقًا ومناسبًا لأي شخص.

ووفقا لموقع hindustantimes النمط الداخلي اليوم، يستخدم المصممون اللون الكلاسيكي بشكل متزايد وأحيانًا يستبدلون الأسود بالبني. الألوان البنية من الشوكولاتة الداكنة إلى الكراميل الفاتح تضفي جوًا مريحًا وجذابًا على الغرف.

غالبًا ما يتميز الأثاث والتصميم الداخلي اليوم بعناصر خشبية مثل الجوز أو البلوط، مما يضيف لمسة طبيعية توازن بين الطراز الحديث والشعور الدافئ، كما أصبحت المفروشات الجلدية البنية شائعة أيضًا بسبب مظهرها الكلاسيكي والمتطو، ليس فقط في الأثاث ولكن أيضًا في الجدران، يستخدم الناس الألوان الترابية لخلق جو هادئ ومريح، كما أن معالجة الأسطح الخشنة مثل الطوب أو الخشب المستصلح البني تضيف شخصية، كما أن لون الشوكولاتة البني أكثر عمقًا من اللون الأسود.

بينما يمكن أن يساعد اللون الأسود في خلق جو من الهدوء والسكينة، على النقيض من ذلك في الغرفة، فإن استخدام اللون البني الشوكولاتة سيعطيك نفس التأثير، ولكنه أكثر ثراءً وأكثر طبقات.

مفضلاتي هي اللون البني الشوكولاتة والمزيد من درجات اللون البني المائل للأرجواني، كما أن اللون الوردي والأرجواني وبعض ظلال البرتقالي والأصفر تتماشى بشكل جيد مع اللون البني، شوكولاتة هيرميس البرتقالية الظل البني يبدو مذهلا. الأمر كله يتعلق بالتباين واللون، الخلفية بنية، ولكن ضع وسادة أرجوانية عليها أو الظل المثالي للأصفر ويمكن أن تنبض بالحياة. اللون البني هو وسيلة رائعة لجعل الغرفة "أكثر ديناميكية، حيث أن قوة الألوان المتعددة الطبقات تسمح للتصميم بأكمله بالظهور.

يمثل هذا الاتجاه خروجًا عن التصاميم البسيطة الصارخة التي هيمنت لأكثر من عشر سنوات ويعكس العودة إلى أنظمة الألوان الأكثر تطورًا التي تؤكد على الدفء والراحة مع استكمال محيطها، عودة براون ليست مجرد مؤقتة ولكنها جزء من اتجاهات ثقافية أكبر تؤكد على العافية والاستدامة، والبيئات السلمية، يعمل اللون بشكل جيد في كل من المساحات التجارية والديكورات الداخلية السكنية وكذلك المواد المستخدمة في البناء بسبب ارتباطه الطبيعي بالبيئة.

وأضاف: "تعتبر السمرة الدافئة والشوكولاتة الغنية أمثلة رائعة على كيفية خلق هذه النغمات الانسجام في أي مكان من خلال تعزيز الصفاء. كما أنها بمثابة ترياق ضد نمط الحياة الحضري المتقدم تقنيًا حيث يبحث الناس عن الراحة وسط المساحات الداخلية التي تلتقط جمال الطبيعة في الخارج.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر اللون البني لوحة رائعة لمكونات التصميم الأخرى ويعزز بشكل مثالي أنظمة الألوان المختلفة نظرًا لقدرته على التكيف. ولكونه لونًا محايدًا، فإنه يتناغم بسهولة مع أنواع التصميم المميزة، سواء تم دمجه جنبًا إلى جنب مع ألوان الباستيل الناعمة لإضفاء أجواء هادئة أو فروق دقيقة نابضة بالحياة. لإضفاء الحيوية، يعتبر اللون البني لونًا شائعًا في صناعة البناء والتشييد، سواء بالنسبة لمواد البناء أو للتشطيبات الداخلية، ويشيع استخدام بلاط التراكوتا واللمسات الحجرية الطبيعية وواجهات الطوب في المباني السكنية والتجارية أيضًا لإضفاء إحساس ترابي يكمل المظهر العام. المناظر الطبيعية المحيطة مع توفير متانة ممتازة.

واقترح أن "ارتفاع شعبية اللون البني يتجاوز مجرد العناصر المرئية، وفي الوقت الحاضر، مع الاتجاه نحو ممارسات البناء المستدامة، يختار المصممون تقنيات أكثر صديقة للبيئة تستخدم الطوب المعاد تدويره والأخشاب المستصلحة لإظهار الاستخدام المدروس والمسؤولية البيئية المثيرة للإعجاب، يوفر اللون البني بديلًا ترحيبيًا ومريحًا في الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي. فهو يلبي حاجتنا للدفء والتواصل بينما يكون أيضًا أنيقًا مثل الألوان التقليدية مثل الأسود أو الرمادي."

"إن ارتفاع شعبية اللون البني هو دليل على أن أذواقنا تتغير، ونتجه نحو التصاميم الصديقة للبيئة التي تخلق مساحات جذابة. وتستمر درجات اللون البني الترابية في التأثير على كل من المنازل والمباني على حد سواء، مما يعزز فكرة أن الرقي يمكن تحقيقه من خلال السحر الطبيعي بدلا من البذخ "ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه حيث يعطي المصممون الأولوية للجماليات مع وضع الرفاهية في الاعتبار من خلال خلق بيئات معيشية متكاملة لسنوات قادمة.