اللون الأحمر.. صيحة الشعر الأكثر رواجاً في الخريف (صور)

في الوقت المناسب لفصل الخريف، تعكس أحدث صيحات الشعر التي يتبناها المشاهير وصانعي الأزياء موسم الألوان المتغيرة،أصبحت جميع درجات اللون الأحمر مطلوبة، بدءًا من درجة الفلفل الحار الناري إلى اللون النحاسي الخافت والقرفة مروراً بألوان الكرز الفاتحة، هي الألوان المفضلة لدى المشاهير ايضًا ، حيث تتصدر إيميلي راتاجكوسكي وهيلي بيبر هذه المهمة.

وتضفي درجات اللون النحاسي والفراولة والحلوى خصلات شعر سمراء وشقراء، حيث تم الانتهاء من موضة الشعر ذو اللون الواحد، وتم استبداله بالهايلايت، والإضاءات المنخفضة، والتدرجات اللونية، في حين أن الجمالية الفاخرة الهادئة التي أثبتت نجاحها الكبير في عالم الموضة قد شقت طريقها أيضًا إلى اتجاهات الشعر، مع استبدال الألوان الهادئة بالألوان الزاهية والصاخبة.

ظلال مختلفة لألوان البشرة

وفقًا لموقع thenationalnews يقول داني بو ملحم، خبير العناية بالشعر: "هناك مجموعة من الألوان الحمراء المعروضة هذا الموسم - كل شيء بدءًا من اللون النحاسي وحتى اللون القرمزي، سبب حاجتنا إلى الطيف بأكمله هو أنه ليس كل درجات اللون الأحمر تناسب جميع ألوان البشرة، حيث هناك ظلال مختلفة تشمل درجات باردة ودافئة لضمان وجود اللون الأحمر للجميع.

إذا كانت بشرتك شاحبة، فابحثي عن الألوان الدافئة، بينما تعمل الألوان الباردة بشكل أفضل على درجات البشرة المتوسطة إلى الداكنة.

تحليل الألوان الموسمية

وتعد أحد اتجاهات TikTok الحديثة هو إعادة النظر في الميل للعثور على الألوان التي تكمل مظهرك وشخصيتك، وكان هذا المفهوم الذي أطلق عليه اسم "تحليل الألوان الموسمية" شائعا في السبعينيات والثمانينيات، وكان يستخدم لاختيار الملابس والمكياج.

يتم تصنيف الأشخاص إلى "مواسم" وفقًا لما يناسب لون شعرهم وبشرتهم، ثم يتم تعيين لوحة ألوان مقابلة لهم، كما دعت كارول جاكسون في كتابها الأكثر مبيعًا لعام 1973 "Color Me Beautiful " .

يقول سام كاربنتر، خبير الشعر :"ليست كل درجات اللون الأحمر متساوية، وما يبدو رائعًا للغاية على شخص ما قد لا يصل إلى العلامة على شخص آخر، فكل شخص حسب بشرته، ودرجاتها إذا كنت من أصحاب الشعر الأحمر وترغبين في تعزيز لونك، أو إذا كانت بشرتك شاحبة، فابحثي عن الألوان الدافئة، في حين أن الألوان الباردة عموماً تعمل بشكل أفضل على درجات البشرة المتوسطة إلى الداكنة”.

قوس قزح من اللون الأحمر

اللون الأحمر بالطبع سيتم تغيير من خلاله مظهرك بلا شك، ولكن ضع في اعتبارك لون البشرة، يُنظر إلى اللون الأحمر عمومًا على أنه لون دافئ، ولكن في الواقع يوجد لون أحمر بارد أيضًا، الألوان الباردة هي تلك ذات الأساس الأزرق والأرجواني والبنفسجي، في حين أن النغمات الدافئة هي ذات الأساس الأحمر والبرتقالي والأصفر.

هناك مجموعة من درجات اللون الأحمر هذا الموسم - كل شيء بدءًا من اللون القرمزي الناري إلى اللون العنابي العميق وحتى تلك التلميحات الدقيقة من اللون الأشقر الفراولة.

العناية بالشعر الأحمر

ستبدو الألوان الصامتة أكثر نضارة لفترة أطول، بينما يتلاشى اللون الأحمر الناري بشكل أسرع تتطلب خصلات الشعر الحمراء منتجات العناية بالشعر الخاصة بالألوان للحفاظ على اللون لأطول فترة ممكنة، يميل اللون الأحمر إلى التلاشي بشكل أسرع من ألوان شعرك العادية، قد يكون الأمر أسهل بالنسبة للشقراوات في عملية الانتقال، لكن يمكن للسمراوات أن تتألق باللون الأحمر أيضًا طالما أنها تستخدم العناية المنزلية المناسبة مثل مجموعة الشامبو والبلسم الملون للحفاظ على اللون الأحمر منتعشًا لفترة أطول.

ستبدو الألوان الصامتة أكثر نضارة لفترة أطول لأن البهتان لن يكون ملحوظًا كما هو الحال مع اللون الأحمر الناري.