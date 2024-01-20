السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يسقط أمام الوحدة الإماراتي بثلاثية في دورة ودية

الزمالك والوحدة
الزمالك والوحدة

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام الوحدة الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة الأولى من دورة الوحدة الدولية الودية.

ويلعب الزمالك مع أم صلال القطري الذي سقط أمام الاتفاق السعودي بركلات الجزاء الترجيحية، في حين تقام المباراة النهائية بين الوحدة الإماراتي والاتفاق.

كان الوحدة قد تقدم في الدقيقة 46 من عمر المباراة عن طريق منصور المنهالي سكنت الزاوية اليسرى للحارس محمد عواد.

وأضاف باكاييف الهدف الثاني لصالح الفريق الإماراتي بعد تسديدة صاروخية بقدمه اليسرى على يمين الحارس محمد عواد.

وسجل أحمد نور الله الهدف الثالث في الدقيقة 74 بعد خطأ فادح من محمود الونش مدافع الزمالك الذي أعاد الكرة قصيرة إلى حارسه قبل أن يخطف مهاجم الوحدة الكرة ويضعها في المرمى بسهولة.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح سامسون مهاجم الزمالك في الدقيقة 85 سددها محمد أشرف روقا بنجاح.

اقرأ أيضا.. صحيفة بلجيكية تعلن تعاقد الزمالك مع هوفكينز

الزمالك الوحدة الإماراتي دورة دولية ودية مباراة الزمالك والوحدة الإماراتي أم صلال القطري

مواد متعلقة

3 جلسات زوم تنهي اتفاق الزمالك مع البلجيكي كارل هوفكينز

اللجنة المنظمة لدورة الوحدة الدولية تخطر الزمالك بلائحة المسابقة

الأكثر قراءة

عاجل.. أول رد من الأهلى على أزمة صلاح محسن وزوجته (خاص)

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

تحديث لحظي.. سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 في البنوك

عاجل.. تفاصيل عقد مدرب الزمالك الجديد كارل هوفيكنز

انخفاض كبير في مصر.. سعر الذهب اليوم عالميا بالدولار السبت 20-1-2024

من هو البلجيكى كارل هويفكينز المرشح الأقرب لتدريب الزمالك؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية..

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

احتجاجات على مشاركة إسرائيليين فى معرض تجارى بإيطاليا

وكالة موديز تخطط لخفض التصنيف الائتمانى لإسرائيل بسبب حرب غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا