الزمالك يسقط أمام الوحدة الإماراتي بثلاثية في دورة ودية

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام الوحدة الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة الأولى من دورة الوحدة الدولية الودية.

ويلعب الزمالك مع أم صلال القطري الذي سقط أمام الاتفاق السعودي بركلات الجزاء الترجيحية، في حين تقام المباراة النهائية بين الوحدة الإماراتي والاتفاق.

كان الوحدة قد تقدم في الدقيقة 46 من عمر المباراة عن طريق منصور المنهالي سكنت الزاوية اليسرى للحارس محمد عواد.

وأضاف باكاييف الهدف الثاني لصالح الفريق الإماراتي بعد تسديدة صاروخية بقدمه اليسرى على يمين الحارس محمد عواد.

وسجل أحمد نور الله الهدف الثالث في الدقيقة 74 بعد خطأ فادح من محمود الونش مدافع الزمالك الذي أعاد الكرة قصيرة إلى حارسه قبل أن يخطف مهاجم الوحدة الكرة ويضعها في المرمى بسهولة.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح سامسون مهاجم الزمالك في الدقيقة 85 سددها محمد أشرف روقا بنجاح.

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