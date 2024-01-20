السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

3 جلسات زوم تنهي اتفاق الزمالك مع البلجيكي كارل هوفكينز

كارل هوفكينز
كارل هوفكينز

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن المسئول داخل المجلس الأبيض والذي يقود خط المفاوضات مع البلجيكي كارل هوفكينز لتولي تدريب الفريق في الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن هناك 3 جلسات زوم تمت بين عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك مع كارل هوفكينز في الأسبوع الماضي وتم مناقشة فيها كل الظروف الخاصة بالنادي.

واستعرض عمرو أدهم كل شيء خاص بالزمالك من ناحية الظروف في الوقت الحالي من ناحية البطولات التي يشارك فيها الفريق في الوقت الحالي أو ظروفه في كل بطولة من تلك البطولات.

وأكد عمرو أدهم للمدرب البلجيكي أنه تم حل أزمة القيد التي كان يعاني منها النادي وأصبح من حقه في الوقت الحالي إبرام صفقات جديدة بشكل طبيعي.

كارل هوفكينز هوفكينز البلجيكي كارل هوفكينز عمرو ادهم بالزمالك

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