اللجنة المنظمة لدورة الوحدة الدولية تخطر الزمالك بلائحة المسابقة

أخطرت اللجنة المنظمة لدورة الوحدة الودية مسؤولي نادي الزمالك بلائحة البطولة، قبل لقاء الوحدة الإماراتي المقرر له في التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت الإمارات، السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، على ستاد آل نهيان في نصف نهائي البطولة.

لائحة دورة الوحدة الدولية الودية

وتنص اللائحة على الاحتكام لركلات الترجيح، حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، كما أن التغييرات ستكون مفتوحة لجميع الفرق دون الاقتصار على عدد معين من التغييرات.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.

ووصل أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على الكرة إلى الإمارات اليوم السبت، للانضمام لبعثة الأبيض المتواجدة للمشاركة في بطولة الوحدة الودية وكأس دبي للتحدي.

ويترأس بعثة الفريق في الإمارات أحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة.

ويلقي معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين عصر اليوم قبل التحرك لاستاد آل نهيان لخوض لقاء الوحدة الإماراتي.

وسيشرح المدير الفني بعض الأمور الخططية والفنية استعداداً للقاء المرتقب، ويمنح اللاعبين التعليمات النهائية قبل التوجه لملعب المباراة.