صحيفة بلجيكية تعلن تعاقد الزمالك مع هوفكينز

كشفت بعض التقارير الصحفية عن توصل نادي الزمالك إلى اتفاق نهائي مع البلجيكي كارل هوفكينز لتولي المسئولية الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "لوسيور" البلجيكية فإن المدرب وقع على عقود تدريب فريق الزمالك بشكل رسمي ويتبقى فقط الإعلان من جانب الإدارة البيضاء.

مساعدي هوفكينز

ويتواجد 3 مساعدين مع كارل هوفكينز على رأس المسئولية الفنية للفريق وهم مدرب أحمال ومدرب حراس بجانب مدرب عام حيث سيتم الإحلال والتجديد داخل الجهاز الفني للفريق بشكل كبير.

ويسعى مسئولو الزمالك من وراء ذلك إلى إعادة ترتيب الأوراق في فترة التوقف وتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل.

وفاضل مسئولو الزمالك بين 3 مدربين في القائمة النهائية قبل أن يتم الاستقرار في نهاية الأمر على تواجد البلجيكي كارل هوفكينز على رأس تدريب الفريق.

ويسعى مسئولو الزمالك للاستفادة من فترة التوقف في تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل من الناحية الفنية والبدنية.

وأكد معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك أنهم يخوضون بطولة الوحدة الودية من أجل الفوز بها فقط.

وتابع جمال، في تصريحات مصورة لنادي الوحدة: "الزمالك عندما يشارك في أي بطولة يكون للفوز بها فقط، سواء كانت رسمية أو ودية"

وأشار إلى أن الزمالك استغل فترة الإعداد الحالية في رفع الجانب البدني للاعبين في القاهرة قبل أن يخوض الفريق 3 مباريات ودية.

وتابع مدرب الزمالك: "لدينا لاعبون عائدون من الإصابة وآخرون كانوا بعيدين عن المشاركة ونريد تجهيزهم وجعل المستويات متقاربة بين البدلاء والأساسيين ونريد تجهيز أكثر من بديل ليكون الجميع في فورمة المباريات".

وفي السياق ذاته، أكد محمد عواد، حارس مرمى الزمالك أنه سعيد للغاية بحفاوة الاستقبال من جانب الجماهير في معسكر الإمارات.

وقال: "إن شاء الله تكون بطولة جيدة ونستفيد منها ونخرج بما نريده ونعتبر أننا في بلدنا وسنكون وسط جماهيرنا وسنواجه أندية كبيرة وإن شاء الله نحقق أكبر استفادة بعد فترة توقف كبيرة، فالجميع يُركز للظهور والاستعداد بشكل جيد لاستئناف الدوري والبطولات التي نُشارك بها".