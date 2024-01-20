السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. تفاصيل عقد مدرب الزمالك الجديد كارل هوفيكنز

كارل هوفيكنز
كارل هوفيكنز

دخل مسئولو نادي الزمالك، في مفاوضات مع البلجيكي كارل هوفيكنز لتولي المسئولية الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد مصدر داخل الزمالك أن الإدارة توصلت لاتفاق مع كارل هوفكينز على كل تفاصيل العقد الذي يمتد لموسم ونصف موسم إلى جانب وجود 3 مساعدين معه في الجهاز.

وأشار المصدر إلى أنه يتبقى توقيع العقود فقط بين الطرفين؛ حيث قام مسئولو الزمالك بإرسال نسخة من العقد إلى هوفكينز عبر الإيميل للاطلاع على كل شيء قبل توقيع العقود بشكل رسمي، وحضوره إلى القاهرة بجانب الجهاز المعاون لبدء مهام عمله.

ويبحث مسئولو الزمالك عن التعاقد مع مدرب جديد في أسرع وقت للاستفادة من فترة التوقف الحالية وقيادة المدرب للتدريبات وإمكانية لحاقه بمعسكر الفريق في الإمارات والذي يتخلله بعض المباريات الودية.

ويتواجد معتمد جمال في الوقت الحالي على رأس المسئولية الفنية للزمالك بعدما تولى تدريب الفريق خلفًا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

ويخوض الزمالك دورتين وديتين خلال معسكر الإمارات والذي يتخلله لعب أكثر من مباراة ودية من أجل تجربة اللاعبين بالشكل الأمثل، وتجهيزهم على الصعيد الفني والبدني.

ويتخوف الجهاز الفني للزمالك من تأثير فترة الراحة الطويلة على اللاعبين بشكل سلبي وعدم خوض أي مباراة رسمية.

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عاجل.. تفاصيل عقد مدرب الزمالك الجديد كارل هوفيكنز

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