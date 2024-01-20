السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"المستقلين الجدد": طرح وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد للحوار الوطنى تأكيد لدعم الدولة له

الحوار الوطني
الحوار الوطني

 قال هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن طرح وثيقة التوجهات الاستراتيجية لاقتصاد الدولة للفترة الرئاسية الجديدة، للحوار الوطني هو للتأكيد على دعم الدولة للحوار الوطني والذي جاء لتحديد أولويات العمل.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن التزام الحكومة يعطي دفعة قوية للحوار الوطني ليستمر وأنه ليس مجرد جلسات، مؤكدًا أن الحكومة التزمت بـ133 إجراء في الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخارجة من الحوار.

وتابع أن الحكومة التزمت بالمحاور الثلاثة، وأهداف الملف الاقتصادي هو محور اهتمام الكثير من المواطنين، وهو محاولة لوضع خارطة طريق جديدة للاقتصاد المصري وسط ما يعاني منه العالم كله من حروب وكورونا، وكل هذا يتسبب في صعوبة اقتصادية على كل دول العالم ومنها مصر. 

أهم أهداف المحور الاقتصادي

وأشار إلى أن الصناعة والاهتمام بالانتقال للمنتج المحلي بكافة أشكالة، وتشجيع الاستثمار ودعم الصناعة المصرية والوطنية وحل مشاكل المستثمرين وتسهيل الإجراءات على المستثمر الكبير والصغير، ويوجد اقتراحات كثيرة خاصة بالمناطق الصناعية وهذا انتصار كبير لدعم القطاع الخاص. 

المستقلين الجدد وثيقة التوجهات الاستراتيجية لاقتصاد الدولة للحوار الوطني دعم الدولة

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