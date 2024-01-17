الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث الوزراء يكشف تفاصيل الحوار الوطنى حول وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل أولى جلسات الحوار الوطني الشامل حول وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري "2024-2030". 

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه سيتم عقد ورشة عمل موسعة، تحت عنوان: "آفاق النمو والتشغيل"، وذلك في سياق التوجه الاستراتيجي الأول "تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية". 

وأضاف، أن المحور الأول من الوثيقة متعلق بمؤشرات التنمية والرؤية الشاملة للاقتصاد المصري، وسبل تعزيز مؤشر النمو والتشغيل؛ من أجل التوافق حول أفضل سياسات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل لتحقيق ذلك التوجه الاستراتيجي، علاوة على مناقشة الأولويات العاجلة لعام 2024. 

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن التوصيات الخاصة بجلسات الحوار ستكون ملزمة لمجلس الوزراء، حال التوافق عليها مجتمعات وعلى مستوى القطاع الخاص والباحثين وأعضاء البرلمان، منوهًا بأن الحكومة سوف تسعى لتطبيق الرؤى والمقترحات والمخرجات كافة. 

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