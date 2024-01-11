منجى بدر: وثيقة التوجهات الاستراتيجية تستهدف تحقيق 300 مليار دولار سنويا

أشاد الوزير المفوض الدكتور منجي بدر، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة، بـوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد والتي أعدتها الحكومة خلال الـ6 سنوات القادمة من 8 توجهات استراتيجية.

وأكد خلال استضافته ببرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الوثيقة سيبدأ تطبيقها مع المرحلة الثالثة من الإصلاح الاقتصادي من شهر أبريل المقبل، وتستهدف تحقيق 300 مليار دولار ضمن 8 أهداف تسعى الدولة لتحقيقها خلال 6 سنوات.

10 ترليونات جنيه حجم الإنفاق على البنية التحتية

وأوضح أن تحقيق 300 مليار دولار سنويًا أمرًا سهلًا وذلك لعدة أسباب أبرزها ما حققته الدولة المصرية في البنية التحتية والتي أنفقت عليها 10 تريليون جنيه والتي سيكون مردودها في الأجل الطويل والمتوسط الذي ستدخله الدولة الفترة المقبلة لذلك متوقع أن تجني مصر ثمار الإنفاق في البنية التحتية.