السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدبولى: نسعى لإعداد كوادر رقمية وتمكينها من الحصول على فرص عمل متميزة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة تتوسع في إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية، مرددًا: "نسعى لإعداد كوادر رقمية وتمكينها من الحصول على فرص عمل متميزة".

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقب تفقده عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية ومشروعات مبادرة "حياة كريمة" بأسوان: "لدينا شباب يعملون في شركات دولية أونلاين داخل مصر وخارجها، وده أمر مشجع جدًا لشبابنا لعمل دورات تدريبية لتطوير أنفسهم مهما كان المؤهل الدراسي".

وكان قد تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه أحد نماذج الوحدات السكنية بعمارات «سكن كريم» بقرية «فارس» بمركز كوم أمبو ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالمحافظة، وذلك خلال زيارته اليوم عددًا من المشروعات في محافظة أسوان.

مدبولي رئيس الوزراء فرص عمل شباب مصر كوادر رقمية

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